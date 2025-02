Napoli, Valli: "Partita infinita, ottime letture di Pangos"

Questo il commento di coach Giorgio Valli: "Partita infinita perché battere Brescia significava giocare per tutti i 40 minuti, sono primi in classifica e non è un caso. Faccio i complimenti alla squadra perché non era facile giocare contro una formazione così compatta, organizzata e fisica. Sono contento dunque della prestazione soprattutto perché fatta davanti al pubblico di Napoli però anche oggi la vittoria vale 2 punti e dunque è solo un piccolo passo in avanti di una strada molto lunga ancora da compiere. Non dobbiamo deconcentrarci, altrimenti si butta via il lavoro fatto fino a questo momento. La società ci è stata anche questa settimana, come sempre, vicina, ci ha procurato velocemente John Egbunu che chiaramente deve salire di condizione e stiamo lavorando veramente bene sotto questo punto di vista. Stiamo operando bene con lo staff e la società, siamo solo a una tappa di un Giro d'Italia lunghissimo, che dobbiamo provare a vincere. La partita ci ha dato tanti spunti tattici, ma le letture che ha dato Kevin Pangos alla gara sotto una pressione difensiva enorme, sono state quelle che ci hanno tolto l'imbarazzo negli ultimi secondo di ogni possesso. La squadra deve crescere, ma qualcosa oggi si è visto anche perché giocare contro squadre di questo livello, solo con il gioco di squadra si vince. E oggi per larghi tratti lo abbiamo dimostrato."