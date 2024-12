Napoli, Valli: "Ho avuto buone risposte da tutti, è un punto di partenza"

Così coach Giorgio Valli ha commentato la sua prima gara sulla panchina di Napoli: "Chiaro che l'esordio contro i primi in classifica è sempre complicato, però devo dire che lo spirito dei ragazzi c'è stato per tutta la partita. Dobbiamo migliorare tanto la condizione atletica, perché giocare contro una squadra che fa della corsa e contropiede la propria arma è molto complicato, arrivavamo al tiro un po' stanchi, anche perché sappiamo che siamo questi e di conseguenza abbiamo preso dei canestri per stanchezza. Nella rimonta abbiamo sbagliato tiri facili da sotto e qualche tiro libero, così da essere costretti a inseguire per 40 minuti. Ho avuto però buone risposte da tutti, ho dovuto spostare alcuni giocatori in ruoli diversi e abbiamo tamponato tanti nostri limiti, bene il numero delle palle perse che è stato limitato. Non deve mai mancare lo spirito difensivo che non regali facili canestri, purtroppo è successo e su questo bisogna migliorare, però devo dire che era difficile rimanere in partita fino a 40 secondi dalla fine. Non è una consolazione ma un punto di partenza".