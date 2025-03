Napoli, Valli: "Ci serva da lezione per le prossime partite"

Giorgio Valli ha così commentato la sconfitta di Napoli con Pistoia: "Era una partita che temevamo molto, perché sono gare in cui hai tutto da perdere e la pressione, che è già tanta sulle nostre spalle, diventa schiacciante. Non vuole essere un alibi, anche perché siamo abituati e pagati per sopportare la pressione, altrimenti faremmo un altro mestiere, ma questo in una partita che dura 40 minuti incide e gli episodi che hanno deciso la gara sono stati tutti a nostro sfavore. Abbiamo giocato contro una squadra che aveva la testa molto più leggera della nostra, che ha permesso loro di fare una partita furba, concedendoci dei tiri da fuori che non abbiamo messo, e questo ha fatto si che la partita si è incanalata su un punteggio stretto. Poi chiaramente nel finale, quando le partite sono punto a punto, possono volgere a tuo favore o sfavore. Ci deve servire da lezione perché abbiamo altre dieci partite da giocare. Siamo abbattuti e tristi, ma certamente non disperati, anzi deve essere una lezione per le prossime partite di campionato. Se non riusciamo a giocare cattivi e ruvidi in difesa le partite punto a punto, possono avere anche questo esito".