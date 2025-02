Napoli, Valli: "Anche noi dobbiamo avvicinarci a un modello come Brescia"

Dichiarazione di Giorgio Valli, Coach S.S. Napoli Basket: "Andiamo ad incontrare Brescia, la prima in classifica. E non è un caso che occupi questa posizione, perché è frutto di una costruzione molto intelligente della squadra. Hanno giocatori con grande esperienza, tutti over 30, che sanno rispettare le gerarchie ed i compiti. Sia in attacco che in difesa esprimono veramente una pallacanestro compatta e di squadra. Anche noi dobbiamo piano piano avvicinarci ad un modello come questo. Abbiamo un giocatore come Egbunu in più. La società ci ha già messo velocemente a disposizione questo ragazzo che sicuramente ci darà una dimensione ancora più profonda del nostro attacco. Credo che anche con il sostegno del nostro pubblico cercheremo di realizzare una "Mission Possible" difficile, ma possibile."