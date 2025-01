Nikola Mirotic, al termine della gara vinta contro l'Alba Berlino, ha così parlato di Zach LeDay: "Probabilmente è la cosa migliore che mi sia mai successa, onestamente, perché ogni giorno riusciamo a ottenere così tanto l’uno dall’altro, non solo in partita, ma anche in allenamento. È stato fantastico, e sono davvero felice che siamo compagni di squadra".