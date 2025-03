Milano, Messina: "Complimenti al Fenerbache, siamo preoccupati per Mirotic e Gillespie"

Il coach dell'Armani commenta la sconfitta del Forum in Eurolega, con i turchi vittoriosi 76-100. "Complimenti al Fenerbahce per una buona gara. Abbiamo iniziato in modo decente nel primo quarto, il secondo è stato quello che ha deciso la partita. Non abbiamo giocato difensivamente consentendogli di attaccare in transizione e di attaccarci in 1vs1 senza alcuna opposizione: è stata una performance davvero povera. Poi all'inizio del terzo quarto abbiamo registrato i due infortuni e la partita è finita. Ora la preoccupazione più importante è relativo agli infortuni di Mirotic e Gillespie, sembrano entrambi seri. Vedremo nelle prossime ore. Il recupero di Nebo procede con i tempi che avevamo detto. Avrà un controllo la prossima settimana, ma sta facendo un lavoro di riabilitazione e graduale recupero di forza del braccio. Siamo lontanissimi, nella migliore delle ipotesi parliamo di settimane, molte".