Coach Mario Fioretti: “Affrontiamo la squadra più in forma del campionato, forte del talento delle guardie e di Anthony Lamb, una squadra che fa di energia e ritmo il proprio marchio di fabbrica. I rientri difensivi e in generale la difesa in transizione. Unite al tagliafuori, saranno la base per approcciare la difficile partita di Trento nel modo corretto”.