Melli, cuore di capitano: "Olimpia in corsa per tutti gli obiettivi"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Nicolò Melli ha avuto un ruolo fondamentale nella risalita dell'Olimpia Milano, che si sta mettendo alle spalle un inizio di stagione complicato. La sua leadership, i giovani come Bortolani, i nuovi e l'Eurolega: il capitano si è raccontato in esclusiva a Sportmediaset

© IPA Nell'Olimpia che ha attraversato le turbolenze di un inizio di stagione difficile e adesso sta ritrovando certezze e ambizioni batte fuore il cuore del capitano, Nicolò Melli. Il percorso della squadra e quello del numero 9 sembrano paralleli: anche Melli ha sofferto un comprensibile appannamento post Mondiale, per poi diventare il trascinatore dell'EA7. Domenica scorsa, contro Tortona, è stato praticamente perfetto: 23 punti, quasi infallibile al tiro dal campo, 7 falli subiti, 6 rimbalzi e 36 di valutazione.

Da buon capitano, però, Nicolò allontana giudizi e valutazioni.

"È troppo presto per dare un voto alla stagione, i voti e le considerazioni si fanno sempre alla fine. Sicuramente è stato un inizio un po’ complicato, personale e anche di squadra, adesso sto e stiamo ritrovando la giusta direzione, però siamo appena arrivati a metà e c’è ancora tanta strada da fare. Siamo in corsa per tutti gli obiettivi, quindi va bene così, avremmo voluto un inizio diverso, ma fa parte delle stagioni. L’importante è essere ancora in corsa".

Parole da leader, di chi sente una responsabilità speciale e vive il ruolo da capitano con grande sentimento. "L'ho detto molte volte, per me è motivo di orgoglio, è una cosa che da bimbo non sogni nemmeno, essere capitano dell’Olimpia Milano. È un bel ruolo, cerco di interpretarlo assumendomi anche responsabilità nei confronti dello staff, facendo anche da collante tra allenatori e giocatori quando ce n’è bisogno, e non succede spesso. Cerco di tenere il gruppo unito quando le cose non vanno tanto bene, cerco di tener coinvolti i ragazzi che magari giocano un po’ meno. Lo interpreto in questa maniera".

Tra i compiti di un capitano c'è anche quello di valorizzare i compagni e, tra quelli in evidenza, spicca il nome di Giordano Bortolani. "Sta crescendo grazie a se stesso, grazie al lavoro che fa tutti i giorni in palestra, alla personalità che ha e che mostra in campo e grazie alle occasioni che gli vengono date, non è facile riuscire a giocar bene in poco tempo. Spero che continui così perché in una stagione lunga abbiamo bisogno di tutti e poi soprattutto perché è bello vederlo giocare, ha grande talento".

La stagione è abbondantemente nel vivo e alcune gare, come la prossima di Eurolega a Valencia, possono già essere determinanti, anche se Melli non vuole caricarla di troppa importanza. "Non darei troppo peso e etichette particolari alle partite, sicuramente è una partita importante, anche per l’ultimo risultato in casa con la Stella Rossa. Se vogliamo avere possibilità per andare avanti in Eurolega, visto che loro sono una delle squadre che abbiamo davanti, bisogna cercare di vincerla".

Per continuare il percorso verso l'alto Milano sta per ritrovare giocatori importanti, a lungo fuori servizio per gli infortuni (vedi Mirotic), e dopo Napier potrà contare su un altro innesto, Rodney McGruder, che porterà nuove qualità. "Sicuramente tanta energia, ne abbiamo davvero bisogno. Ci può dare esperienza, è tanti anni che gioca, e un po’ di pericolosità sia in attacco che in difesa. Adesso rientreranno un po’ di infortunati, ci servono rotazioni".