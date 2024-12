Riportiamo il comunicato rilasciato dalla società campana: "La S.S. Napoli Basket rende noto di aver ceduto in prestito, fino al termine della stagione all'Avtodor Saratov (Russia), Charles Manning Jr. Il Club rivolge a Charles, il cui contratto col Napoli Basket scadrà nel giugno 2026, i ringraziamenti per l'impegno profuso in questi mesi".