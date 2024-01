L'EA7 aspetta il Barcellona con Lo in più, vietato sbagliare

EUROLEGA

I 12000 del Forum saranno la spinta in più per l'Olimpia contro i blaugrana per cercare di avvicinare la zona play-in, ora distante due vittorie. Dopo 50 giorni il tedesco torna a disposizione di Messina

© IPA La gara di andata al Palau, vinta con una prova ancor più convincente del 90-86 finale, ha rappresentato forse il picco più alto della campagna europea 23/24 di Milano. Domani la squadra di Ettore Messina non ha alternative: bissare il successo ottenuto in Catalogna per mantenere vive le speranze di qualificazione alla post-season.

“Affrontiamo un’avversaria di altissimo livello - ha argomentato il coach dell'EA7 - contro cui dovremo cercare di lavorare bene sulla transizione difensiva e contro il loro gioco di pick and roll. Torneremo ad avere Maodo Lo disponibile e quindi un’opzione in più in una gara in cui daremo il nostro massimo per tentare di vincere e regalare una grande soddisfazione alla nostra gente in un Forum gremito”.

Torna quindi Maodo Lo, assente dallo scorso 7 dicembre, per allungare le rotazioni nel reparto esterni che nel frattempo ha visto l'arrivo di McGruder. Non ancora il grande ex Nikola Mirotic che ha nel mirino le Final Eight di Coppa Italia e verrà inserito con cautela in vista di quell'obiettivo.

Roger Grimau, coach del Barcellona, dovrebbe ritrovare Nico Laprovittola dopo quasi 20 giorni di assenza. In Spagna assicurano infatti che l'esterno argentino (miglior marcatore del Barca in Eurolega) sarà della partita.