Kabengele sfida Trento: "Dopo tante difficoltà, ora Venezia è in forma"

Sul ritorno della Reyer non ci sono dubbi, come sulla voglia che la squadra di Spahija ha di recuperare il tempo perduto. E, dopo aver sconfitto Milano, adesso punta un'altra big, grande protagonista del girone d'andata, come Trento. Una sfida di grande livello che uno dei leader, Mfiondu Kabengele, ha presentato ai nostri microfoni.