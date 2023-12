La favola Brescia in testa alla Serie A di basket: "Possiamo arrivare ovunque!"

L'INTERVISTA ESCLUSIVA

La presidente del club, Graziella Bragaglio, ha parlato ai nostri microfoni raccontando i segreti della Germani

Prima in classifica e sulle pagine dei giornali. Prima per media punti realizzati con 89.8, miglior difesa per media punti subiti con la miseria di 75.1. Sono solo alcuni dei numeri da favola di una Germani Brescia che sta volando in alto, capolista della Serie A di basket dopo il trionfo su Sassari nell'ultima giornata. Nulla di casuale, tutto frutto del duro lavoro in campo e della programmazione fuori che nelle ultime annate ha caratterizzato il percorso di una realtà ormai affermata della pallacanestro italiana.

"L'aspetto che apprezzo di più di questa squadra - ha raccontato la presidente Graziella Bragaglio ai microfoni di SportMediaset - è l'unita d'intenti, il fatto di stare insieme, il lavoro di gruppo, l'energia che manifestano e la caparbietà nel gioco di squadra".

Un gioco di squadra che sul parquet ha portato in dote nell'annata passata la prima Coppa Italia di basket della storia della Germani Brescia: "La crescita del club nasce da un lavoro certosino, come costruire un puzzle di tanti piccoli pezzi messi insieme - spiega Bragaglio. La gioia più bella è quella di vedere il palazzetto sempre stra-pieno e stra-colmo, direi che aver coinvolto tutta la città, tutto il pubblico, con l'incremento costante di aziende che si avvicinano al nostro progetto, è la parte più bella e più positiva di un progetto sportivo. Soprattutto a livello sociale stiamo coinvolgendo, stiamo facendo tantissime attività. E quindi la gioia che riempie il cuore è soprattutto questa".

Il puzzle sta ormai prendendo forma e nel mosaico si vedono alcuni dei tanti protagonisti: il coach Alessandro Magro, il capitano Amedeo Della Valle, giocatori affermati come Miro Bilan e C.J. Massinburg. Nomi e intenti che stanno portando avanti la Germani: "Questa Brescia con il lavoro duro può arrivare ovunque, non dimentichiamo che esistono sempre anche gli avversari e che quindi questo è un aspetto di umiltà, però direi che se giochiamo come abbiamo giocato le ultime partite con questa energia, con questa intensità, con questa voglia di dimostrare al nostro pubblico, possiamo arrivare ovunque".