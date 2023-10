Eurolega: Milano si riscatta, Olympiacos ko 65-53

BASKET

La formazione di coach Messina regola i greci dopo un match a basso punteggio. Venti punti per Mirotic, grande prestazione di Pangos

LA PARTITA

Nella serata del Mediolanum Forum che si apre con il tributo a Gigi Datome, i padroni di casa partono subito forte con l’accoppiata Shields-Mirotic, immarcabile nella prima frazione che i meneghini chiudono sul 19-17 e con l’ingresso in campo di Hines, che fissa il record di presenze nella competizione, giungendo a 393. La tripla di Flaccadori apre il secondo quarto, che lancia gli uomini di Messina fino al +7. Un black out realizzativo reiterato e due triple consecutive riportano i greci sotto nel punteggio: Canaan si prende il secondo tecnico e finisce negli spogliatoi ma l’inerzia non cambia, con Milano che costruisce bene ma non concretizza a sufficienza e arriva all’intervallo sotto nel punteggio 31-32. La precisione della formazione di casa latita anche in avvio del terzo parziale, almeno finché Pangos non prende per mano i suoi e li trascina fino al nuovo vantaggio, che l’EA7 riesce a mantenere fino al 44-41 che apre gli ultimi dieci minuti del match. L'Olympiacos torna subito avanti, Shields e Pangos (tra i migliori in campo, 16 punti) guidano la riscossa e nel giro di pochissimo Milano si porta a +8 con un grande break. I greci non riescono ad incidere e consegnano di fatto la prima vittoria stagionale in Eurolega a Milano, sigillata dalle triple di Mirotic (top scorer del match con 20 punti) e Melli.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO - OLYMPIACOS PIRAEUS 65-53

(19-17, 31-32, 44-41, 65-53)

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO - Pangos 16 (3/4 da 2, 3/5 da 3, 1/1 tl), Melli 3 (1/2 da 3), Shields 12 (4/5 da 2, 0/3 da 3, 4/4 tl), Mirotic 20 (5/9 da 2, 3/7 da 3, 1/2 tl), Voigtmann 4 (2/2 da 2, 0/3 da 3), Kamagate 2 (1/1 da 2),Tonut 0 (0/3 da 2), Ricci n.e., Poythress 0 (0/1 da 3), Flaccadori 6 (1/2 da 3, 3/4 tl), Hall 2 (1/3 da 2, 0/1 da 3), Hines 0. All.Messina

OLIMPIACOS PIRAEUS - Walkup 11 (0/3 da 2, 3/5 da 3, 2/2 tl), Canaan 3 (1/2 da 3), Papanikolaou 4 (1/1 da 2, 0/4 da 3, 2/3 tl),Peters 4 (1/6 da 2, 0/1 da 3, 2/2 tl), Milutinov 15 (6/8 da 2, 3/3 tl), Lountzis 4 (2/3 da 2, 0/2 da 3), Larentzakis 2 (1/1 da 2, 0/2 da 3), Papas 2 (1/1 da 2. 0/1 da 3), Fall 2 (1/3 da 3), Brazdeikis 6 (1/7 da 2, 1/2 da 3, 1/2 tl), Sikma 0 (0/1 da 2), Tanoulis n.e.. All. Bartzokas