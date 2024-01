Eurolega: impresa di Milano, Barcellona ko 74-70 al Forum

EUROLEGA

I biancorossi allungano sul +19 a fine primo tempo e riescono a fronteggiare la rimonta catalana, mantenendo vive le speranze play-off

© italyphotopress La giornata numero ventitré di Eurolega vede un’importante vittoria dell’Ea7 Emporio Armani Milano, che passa contro il più quotato Barcellona con il punteggio di 74-70. Dopo aver accumulato un vantaggio di diciannove punti all'intervallo lungo, i biancorossi riescono a resistere nonostante la reazione avversaria e ottengono un prestigioso successo. Top scorer dell'incontro Vesely con 28 punti, mentre Shields è il migliore dell'Olimpia con 23.

LA PARTITA

Dopo la brutta sconfitta rimediata contro Valencia, gli uomini di Messina cercano il riscatto in Eurolega contro Barcellona. L'inizio fa ben sperare: dopo sei minuti di totale equilibrio i biancorossi piazzano infatti un break di undici punti che permette loro di arrivare alla prima sirena sul 23-12. La formazione meneghina coglie il momento e allarga il proprio vantaggio nel quarto successivo, arrivando all'intervallo lungo sul +19 grazie alle ottime prestazioni in particolare di Melli, Shields e Poythress. Vesely e Satoransky guidano la reazione ospite al rientro in campo, portando i catalani fino al meno sette prima di chiudere il terzo periodo sul 57-49. Milano deve mantenere il vantaggio nei dieci minuti finali e ci riesce con qualche brivido, vedendo la squadra di Grimau Gragera avvicinarsi fino a due punti di distanza (tripla di Kalinic a cinque secondi dal termine) ma trionfando poi con il punteggio di 74-70. Replicato così l’esito dell’andata, con i lombardi che salgono a quota dieci vittorie nella competizione e mantengono vive le speranze di qualificarsi ai play-in, distanti due successi, mentre i blaugrana restano al secondo posto con la Virtus Bologna. Vesely è il miglior realizzatore del match con 28 punti, mentre Shields trascina i suoi con 23.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BARCELLONA 74-70 (23-12, 47-28, 57-49, 74-70)

Ea7 Emporio Armani Milano: Lo 0, Shields 23 (5/8 da 2, 2/7 da 3, 7/9 tl), McGruder 11 (3/6 da 2, 1/6 da 3, 2/4 tl), Poythress 10 (5/7 da 2), Bortolani n.e, Melli 5 (1/2 da 2, 0/2 da 3, 3/4 tl), Flaccadori 2 (1/3 da 2, 0/1 da 3), Napier 9 (1/3 da 2, 1/4 da 3, 4/4 tl), Ricci 0 (0/3 da 3), Hines 0 (0/1 da 2), Hall 8 (3/4 da 2, 0/2 da 3, 2/3 tl), Voigtmann 6 (0/1 da 2, 1/3 da 3, 3/4 tl). All.Messina

Barcellona: Da Silva 0 (0/1 da 2), Pauli n.e, Vesely 28 (10/14 da 2, 8/11 tl), Brizuela 2 (1/5 da 2, 0/2 da 3), Kalinic 9 (3/8 da 2, 1/6 da 3), Satoransky 6 (1/2 da 2, 1/3 da 3, 1/1 tl), Hernangomez 10 (2/6 da 2, 6/7 tl), Laprovittola 0 (0/1 da 2, 0/3 da 3), Parker 11 (1/4 da 2, 3/6 da 3, 0/1 tl), Nnaji n.e, Jokubaitis 4 (2/6 da 2), Parra 0. All. Grimau Gragera