Basket, Eurolega: Bologna e Milano in Spagna per affrontare Baskonia e Barcellona

L'AGENDA EUROPEA

Alle porte una nuova settimana di basket europeo: Olimpia a Barcellona senza l'ex-blaugrana Mirotic, la Virtus vuole allungare sul Baskonia

© IPA Archiviato il big match del Forum, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna tornano in campo per il Round 14 di Eurolega di basket. Rinvigorita dal successo sulla storica rivale, l'Olimpia vola in Spagna per affrontare il Barcellona. La Virtus viaggerà in terra basca per il match che vale il terzo posto contro il Baskonia. Venezia, Trento, Tortona e Varese le altre italiane attese dagli impegni europei.

MARTEDÌ 12 DICEMBRE

2ª giornata di ritorno in EuroCup per l'Umana Reyer Venezia (4-6), che in Francia affronta la capolista del Girone A, il Paris Basketball (9-1), con l'obiettivo di riscattare l'ultima sconfitta casalinga contro i London Lions e rientrare nelle prime sei posizioni di testa, quelle utili per accedere alla fase successiva. Palla a due alle 20:30.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE

Dopo il match tra Paris e Venezia sarà ancora Italia-Francia in EuroCup: alle 19:30 la Dolomiti Energia Trentino (4-6) sarà impegnata nel Girone B contro il Mincidelice JL Bourg en Bresse (8-2).

Due le formazioni in campo alle 20:30: la Bertram Derthona Tortona (4-0) capolista del Girone H se la vedrà contro l'UCAM Murcia (3-1) nella 5ª giornata di Basketball Champions League per ribadire la propria imbattibilità in campo europeo.

L'Itelyum Varese cerca in Europe Cup le gioie che stanno mancando in Serie A: la formazione di Bialaszewski (sconfitta settimana scorsa dai NINERS Chemnitz) ospita il ZZ Leiden per la 2ª giornata della 2ª fase della quarta competizione europea per club (20:30).

© IPA

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE

Alle 20:30 va in scena il primo dei due confronti di Eurolega di basket tra Spagna e Italia. Il Round 14 della Virtus Segafredo Bologna (terza nel ranking con il record di 9-4) vuole ricacciare i tentativi di aggancio del Baskonia Vitoria-Gasteiz (8-5) del ritrovato coach Duško Ivanović, che per la quarta volta ha preso l'incarico di capo allenatore della formazione spagnola. Le Vu Nere non solo dovranno cancellare la sconfitta in campionato contro l'Olimpia, ma anche tentare di confermare lo status di big europea che hanno ormai assunto in questa edizione di Eurolega.

VENERDÌ 15 DICEMBRE

Si chiude la settimana di basket europeo con la palla a due alle 20:30 del match tra Barcellona ed EA7 Emporio Armani Milano. Sulla carta sarebbe dovuto essere il ritorno dell'ex-blaugrana Nikola Mirotic: non lo sarà nei fatti, dato che il fuoriclasse dell'Olimpia è out per il "solito" problema al tendine d'Achille. La formazione di Messina (4-9) cerca continuità dopo il successo nel derby d'Italia e lo fa in uno dei campi più difficili d'Europa, a maggior ragione se si osserva lo score del Barcellona che in Catalogna non ha mai perso (il record è di 10-3).

© IPA

L'AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

Baskonia Vitoria-Gasteiz-Virtus Segafredo Bologna (giovedì 14 dicembre, 20:30)

Barcellona-EA7 Emporio Armani Milano (venerdì 15 dicembre, 20:30)

EUROCUP

Paris Basketball-Umana Reyer Venezia (martedì 12 dicembre, 20:30)

Mincidelice JL Bourg en Bresse-Dolomiti Energia Trentino (mercoledì 13 dicembre, 19:30)

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

UCAM Murcia-Bertram Derthona Tortona (mercoledì 13 dicembre, 20:30)