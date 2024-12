L’Umana Reyer Venezia sciupa un vantaggio di 19 lunghezze ma riesce poi a vincere di carattere in volata nel Round 12 di BKT Eurocup 2024/25 sul campo del Cosea JL Bourg-En-Bresse con il punteggio finale di 99-102, salendo così ad un record di 6-6 e tenendosi in piena corsa per i playoff. Il tabellino: Tessitori 12, McGruder 16, Lever, Casarin, Fernandez 3, Ennis 13, Janelidze, Kabengele 26, Parks 13, Wheatle 2, Wiltjer 17.