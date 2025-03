EuroBasket 2025: domani sorteggio dei gironi per l'Italia

Domani, giovedì 27 marzo alle ore 14.00 a Riga (live sul canale YouTube FIBA a questo link) avrà luogo la cerimonia del sorteggio dei Gironi di EuroBasket 2025, il Campionato europeo che si disputerà dal 27 agosto al 14 settembre 2025 a Riga in Lettonia (un girone e le fasi finali), a Katowice in Polonia (un girone), a Tampere in Finlandia (un girone) e a Limassol a Cipro (un girone). Il sorteggio servirà a determinare quattro Gironi da sei squadre ciascuno da cui usciranno le 16 formazioni, le prime quattro classificate di ogni raggruppamento, che daranno vita alla fase ad eliminazione diretta. FIBA ha diviso le 24 squadre qualificate a EuroBasket 2025 in sei fasce di merito (seed) seguendo l’ultimo aggiornamento del ranking europeo: l’Italia è in terza fascia insieme a Montenegro, Polonia e Cechia. I Paesi ospitanti (Lettonia, Finlandia, Cipro e Polonia) e i loro partner (rispettivamente Estonia, Lituania, Grecia e Islanda) verranno inserite in due urne separate. Il sorteggio procederà poi distribuendo le rimanenti Nazionali secondo l’ordine dei seed dal numero 6 al numero 1. Ad ogni squadra verrà poi assegnato un numero da 1 a 6 per poter comporre il calendario delle gare.