Grazie alla sconfitta della NutriBullet Treviso Basket sul campo del Banco di Sardegna Sassari, la Dolomiti Energia Trentino e la Germani Brescia (vincente in volata sul campo dell'Umana Reyer Venezia) sono le prime squadre aritmeticamente qualificate alla Frecciarossa Final Eight 2025 di Torino, in programma dal prossimo 12 al 16 febbraio all'Inalpi Arena.