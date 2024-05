Colpo di scena a Bologna: Segafredo Zanetti non sarà più sponsor

ANNUNCIO A SORPRESA

Dietro alla decisione c'è un cambio di strategia commerciale: "L'obiettivo è di accelerare la crescita del marchio Segafredo in vari mercati internazionali"

Tutt'altro che un dolce risveglio per i tifosi della Virtus Bologna: è stata infatti pubblicata stamattina una nota stampa in cui la Segafredo Zanetti S.p.A. comunica l'intenzione di non proseguire il rapporto di sponsorizzazione con le V Nere, legame che si arresterà al termine della stagione ora entrata nel vivo con i playoff scudetto.

"La società Segafredo Zanetti S.p.A., leader del settore del caffè, oggi annuncia la decisione di non rinnovare l'attuale contratto di sponsorizzazione in scadenza a giugno 2024 della Virtus Bologna - riporta la nota. Questa decisione è stata presa in seguito alla recente revisione della strategia commerciale e di marketing avviata in seguito al cambio di compagine azionaria del Gruppo con l'obiettivo di accelerare la crescita del marchio Segafredo in vari mercati internazionali".