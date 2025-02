Cleveland Cavaliers e Boston Celtics inarrestabili, infortunio per Fontecchio

Cleveland e Boston incantano ancora in Nba: i Cavaliers hanno conquistato la settima vittoria consecutiva, per i Celtics è la quinta. I Cleveland Cavaliers, in testa alla classifica Nba (47-10), hanno battuto i Memphis Grizzlies (129-123) secondi in West Conference (37-20). Oklahoma City, leader della West Conference, ha vinto una partita ricca di colpi di scena sul parquet dei Minnesota Timberwolves (130-123), con 37 punti, 8 rimbalzi e 8 passaggi di Shai Gilgeous-Alexander.