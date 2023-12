Basket: Brescia contro Reggio Emilia per restare in vetta, poi Bologna-Venezia

IN CAMPIONATO

Si apre il 12° turno della Serie A di basket: Virtus, Trento e Reyer sperano in un passo falso della Germani, Milano in emergenza cerca continuità

"Prova a prendermi, se ci riesci". Più o meno è questo il pensiero della capolista solitaria, Brescia, che è attesa da un match delicato contro l'UNAHOTELS Reggio Emilia per confermare il primato nel 12° turno del campionato italiano di basket. La Virtus Segafredo Bologna, a due punti dalla Germani, ospita l'Umana Reyer Venezia per rifarsi dopo la sconfitta nel derby d’Italia contro l'EA7 Emporio Armani Milano.

Marco Spissu, playmaker della Reyer, ha parlato ai nostri microfoni del match che attende gli orogranata: "Penso che la Virtus Bologna sia una grande squadra, è arrivato un allenatore esperto, sono belli da vedere, tutti che giocano l’uno per l'altro. Il percorso in Eurolega e in campionato la dice lunga. Sarà una partita difficile, ma noi dovremo giocare il nostro basket ed essere più aggressivi possibile".

L'EA7 Emporio Armani Milano, senza Baron, Mirotic e Lô, ma con grande cuore e rinvigorita dopo gli ultimi due successi di fila (l'ultimo in Eurolega contro il Barcellona), affronta la Openjobmetis Varese in grande difficoltà, senza l'ex Moretti infortunato. In ripresa dopo nove sconfitte di fila, la Nutribullet Treviso ospita la Dolomiti Energia Trentino e la vecchia conoscenza Davide Alviti: "Mente la classifica, stanno ritrovando un equilibrio. Loro sicuramente sono una squadra ostica da affrontare, soprattutto in un campo così così difficile che conosco bene. I tifosi ovviamente sono il loro sesto uomo, quindi dobbiamo essere molto attenti e imporre il nostro basket, la nostra aggressività".

Ci sarà il derby campano tra Givova Scafati e Gevi Napoli. Poi il secondo debutto di Andrea Cinciarini con la maglia della Carpegna Prosciutto Pesaro in una gara difficile contro l'Estra Pistoia. Due i giocatori da tenere d’occhio: Moore e Willis, primo e terzo nella classifica dei migliori per media punti: "I ragazzi sono molto giovani, hanno poca esperienza, e quindi devono continuare a lavorare nella maniera corretta - commenta ai microfoni di SportMediaset il coach dei toscani, Nicola Brienza. Però nulla gli è precluso perché hanno sia l’aspetto mentale, quindi di voglia, sia l’aspetto tecnico, sul quale possono costruire una carriera di altissimo livello".

Entrambe sconfitte nell’ultimo turno, Vanoli Cremona e Bertram Derthona Tortona si affrontano per tornare alla vittoria. Il Banco di Sardegna Sassari se la vedrà contro una delle ex-squadre di Piero Bucchi, l'Happy Casa Brindisi, in ripresa dopo un inizio di anno complicatissimo: "Una stagione travagliata, difficile, con tanti infortuni, finalmente è un paio di settimane che ci riusciamo ad allenare con un po’ più di continuità - ci ha rivelato Tullio Marino, direttore generale di Brindisi. Incontrare Sassari è sempre un piacere, incontrare Piero Bucchi, un amico, questa sala stampa è piena delle sue foto di quando allenava Brindisi, è sempre un piacere. Per noi le partite con Sassari sono ormai una routine che vogliamo duri ancora tanto tempo negli anni".