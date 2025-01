Questa l'analisi di coach Peppe Poeta dopo la sconfitta di Brescia con Tortona: "Voglio innanzitutto ringraziare Burnell che è sceso dall’aereo alle 12 ed ha voluto giocare ed emotivamente è abbastanza distrutto. Spiace perché abbiamo fatto una bella partita nonostante gli acciacchi. Tortona è molto forte, molto fisica, siamo stati avanti 40′ ma non siamo stati cinici nel chiuderla. Testa alta, abbiamo perso contro una squadra molto forte e peccato per come è successo”.