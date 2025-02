Brescia, Poeta: "Siamo attesi da una partita molto complessa"

IL PREPARTITA DI COACH GIUSEPPE POETA: “Siamo attesi da una partita molto complessa contro una squadra di alto livello e che sta attraversando un ottimo momento di forma. Trieste è la seconda formazione del campionato per conclusioni da tre punti tentate e la prima per rimbalzi offensivi conquistati. Presentano un’identità di gioco chiara e definita ed esprimono il proprio flusso offensivo nei primi secondi del possesso, potendo contare sopra ad un pacchetto di guardie di assoluto talento. A fronte delle caratteristiche e qualità dei nostri avversari, dovremo offrire una prestazione difensiva molto valida per cercare di limitare i loro creatori di gioco ed essere solidi a rimbalzo difensivo, non concedendo a Trieste la possibilità di correre il campo in transizione e di scrivere a referto canestri facili, elementi tipici del loro modo di interpretare la pallacanestro. Sarà una sfida dura e avremo bisogno del solito calore e supporto del nostro pubblico”.