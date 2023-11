Bologna per rialzare la testa, Milicic carica Napoli: "Mostriamo la nostra fame"

TORNA IL CAMPIONATO

Bologna-Treviso e Napoli-Varese sono i due anticipi che alzano il sipario su un nuovo turno di campionato

© italyphotopress La settima giornata della Serie di basket comincia domani, sabato 11 novembre. Treviso va a caccia del primo successo in campionato, ma sarà una sfida durissima contro una Bologna reduce da due sconfitte di fila tra Serie a ed Eurolega. Anche il match del Pala Barbuto tra Napoli e Varese promette spettacolo.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET (sabato 11/11, ore 19:30)

Dopo la prima sconfitta in campionato contro Cremona e il netto KO di Eurolega contro il Real Madrid, Luca Banchi ha chiesto solo una cosa ai suoi ragazzi: vincere per ritrovare immediatamente la velocità di crociera che sta facendo volare la Virtus Bologna in questo avvio di stagione. Alla Segafredo Arena arriva la formazione che insieme a Brindisi condivide il record poco onorevole di zero vittorie in campionato. È la Treviso di Frank Vitucci che ha così parlato alla vigilia: "Certamente avremo anche qualche chiave tattica per affrontare la Virtus, ma in primis vogliamo mettere nella partita tanta energia fisica per contrastare la loro forza atletica e tanta attenzione su ogni possesso perché specie contro squadre così non possiamo permetterci alcuna superficialità".

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI BASKET-OPENJOBMETIS VARESE (sabato 11/11, ore 20:30)

Riaprono le porte del Pala Barbuto per il match tra Napoli e Varese. La squadra di Igor Milicic, tornata alla vittoria in trasferta contro Pesaro domenica scorsa, ha ora otto punti in classifica. Varese, a quattro lunghezze di distanza, ha ritrovato la gioia del successo in campionato dopo quattro sconfitte di fila. Anche per questo il coach della Gevi, Milicic, pretende massima attenzione: "Abbiamo un'importante partita da affrontare e non vediamo l'ora di scoprire come i nostri giocatori risponderanno dopo la buona prestazione di Pesaro. Abbiamo bisogno di un'altra buona prova per dimostrare ancora una volta il nostro carattere, e il nostro desiderio e la fame di vittoria".