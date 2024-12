Le dichiarazioni di Coach Luca Banchi nel dopo gara di Brescia: “Merito ai nostri avversari, hanno ribaltato una gara che potevamo e dovevamo controllare. Non sempre abbiamo avuto cinismo e precisione per tenere a distanza Brescia, che negli ultimi 3-4 possessi ha trovato i canestri che hanno dato loro un vantaggio che non siamo riusciti a colmare.”