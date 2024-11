Trascinata dall'ex Venezia Echodas (18 punti), la Lituania del neoCT Kurtinaitis ha sconfitto a domicilio la Macedonia del Nord, priva sia di Dimitrijevic sia di T.J. Shorts, nel terzo turno del girone H. Da segnalare tra i baltici i 5 punti in 12' di Olisevicius e gli 8 in 20' (1/7 da 3) di Bendzius, comunque utili per il 67-82 finale.