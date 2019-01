Basket, Eurolega: scivolone Milano, il Barcellona espugna il Forum e allunga in classifica

09/01/2019

Nona sconfitta stagionale in Eurolega per l' AX Armani Exchange Olimpia Milano . Nel giorno del suo 83esimo compleanno, l'Olimpia è costretta ad alzare bandiera bianca al Forum di Assago contro il Barcellona : 85-90 il punteggio finale. Decisivo il terzo quarto, in cui la squadra di Pianigiani incassa 29 punti. Per i catalani brilla la stella di Thomas Heurtel , che chiude con 21 punti e 6 assist. A Milano non basta la prova da 20 punti di Vlado Micov.

L'AX Armani Exchange Olimpia Milano riceve la visita del Barcellona nella sfida valida per il secondo turno di ritorno di Eurolega in occasione del suo 83esimo compleanno. Un confronto dal notevole peso specifico in ottica playoff, visto che proprio i blaugrana precedono l'Olimpia in classifica con una vittoria di vantaggio. A sbloccare Milano è Gudaitis a cui fa seguito lo sfortunato auto-canestro di Brooks, che ristabilisce subito la parità. La fisicità dei catalani, che possono contare sui chili e i centimetri di Tomic, obbliga Milano a cercare la conclusione dall'arco ma, almeno in avvio, gli errori su tiri aperti costringono gli uomini di Pianigiani a una gara di rincorsa. Le rotazioni del Barcellona sono profondissime: fuori Pangos e Tomic, dentro Heurtel e Seraphin. Proprio le combinazioni tra i due francesi mettono sotto pressione la difesa meneghina, che regge bene l'urto, chiudendo la prima frazione sotto di una sola lunghezza (16-17). Tra le fila dell'Olimpia sale in cattedra Mike James (11 punti, 5 rimbalzi e 2 assist nel primo tempo) e proprio i canestri dello statunitense propiziano il vantaggio per i padroni di casa. L'equilibrio sul parquet è totale: solo la tripla di Curtis Jerrells sulla sirena del secondo quarto manda le due squadre all'intervallo lungo sul punteggio di 37-36.

La terza frazione si apre nel segno di Thomas Heurtel, che con 5 punti in fila illumina il Forum e ridà coraggio al Barcellona. L'AX fatica a contenere le scorribande del francese, che segna, mette in ritmo i compagni e lancia il primo vero tentativo di fuga ospite (44-51). A tenere in carreggiata Milano sono i canestri da 3 punti: prima Micov e poi Brooks muovono il punteggio, ma i blaugrana rispondono per le rime con un 7/15 dall'arco che vale il 57-65 Barcellona. Le spallate del Barça non abbattono l'Olimpia, che ha la forza di riportarsi a -3 con la tripla di Vlado Micov, che fa esplodere il Forum. Si tratta, però, solo di un fuoco di paglia perchè la squadra di Pesic non si scompone e riallunga nuovamente in doppia cifra grazie alle magie di un Heurtel in formato MVP. Ancora una volta, spalle al muro, l'Olimpia trova la forza di rifarsi sotto: James, dalla lunetta, trasforma il 2/2 che riporta i padroni di casa sul -4 a 26 secondi dall'ultima sirena, ma a scrivere la parola fine è la glaciale freddezza ai liberi di Seraphin. Al Forum di Assago finisce 85-90 per il Barcellona. Non c'è nemmeno il tempo di abbattersi per Milano, che venerdì sarà nuovamente in campo per la delicatissima trasferta di Monaco di Baviera contro il Bayern.