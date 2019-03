Basket, colpo Virtus Bologna: dall'Nba arriva Mario Chalmers

01/03/2019

Grande colpo della Virtus Bologna, che In vista degli ottavi di Champions League e della volata playoff in Serie A torna sul mercato rinforzandosi con Mario Chalmers, pescato dal mercato dei free-agent dopo la scorsa stagione chiusa a Memphis. L'accordo c'è, mancano soltanto le visite mediche, poi se le supererà Chalmers, veterano della Nba con due titoli vinti a Miami, sarà il nuovo rinforzo della V nere. 33 anni a maggio, sarà il playmaker uscito da Kansas University, 188 cm per 86 kg, a integrare il roster di coach Sacripanti.

Chalmers ha iniziato la sua carriera Nba, dove in totale ha giocato 646 partite con 8.9 punti e 3.7 assist di media, a Miami, è rimasto in Florida sette stagione e ha vinto due anelli giocando da point-guard titolare con LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh. Chiusa l'esperienza agli Heats nel 2015, ha poi giocato con i Memphis Grizzlies per altre due stagioni, intervallate da un anno di stop per la rottura del tendine d'Achille. La sua ultima partita in Nba risale all'11 aprile 2018.