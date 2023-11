Basket: l'Olimpia e la Virtus vanno ko, un quartetto guida la Serie A

BASKET

Le V nere crollano a Brindisi e vengono agganciate da un terzetto: ora i ragazzi di Banchi guidano in tandem con Venezia e le sorprese Brescia e Napoli. L'Ea7 si fa rimontare da Pistoia

© twitter La 9a giornata della Serie A di basket rimescola le carte in un campionato che si rivela sempre più avvincente. Le sconfitte dell'Olimpia Milano e della Virtus Segafredo Bologna, ko rispettivamente contro Pistoia (86-81 dal -16) e Brindisi (83-75), creano infatti un inedito quartetto in vetta al torneo. Insieme alle V nere guidano infatti la Reyer Venezia (che batte Reggio Emilia), Brescia e Napoli. Crisi nera per Treviso: nove ko su nove.

HAPPY CASA BRINDISI-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 83-75

Ottima partenza dei padroni di casa, che trovano fin da subito le giuste soluzioni per fare male alla squadra allenata da Banchi e nel finale del primo parziale scappano addirittura sul +11, trascinati da Sneed e Bayehe. La Virtus non ci sta e si riprende nella seconda frazione, che riesce a chiudere con un parziale di 13-1 degli ultimi quattro minuti, portandosi all’intervallo lungo sul meno uno. La pausa rinvigorisce ulteriormente i padroni di casa però, che riprendono a macinare gioco e punti, allungando nel finale fino a un pesante +13, che complica decisamente le speranze di vittoria di Bologna. L’ultimo quarto viene gestito in maniera ottimale da Brindisi, che non lascia mai avvicinare la formazione emiliana oltre i sette punti e chiude infine l’incontro sul punteggio di 83-75. Prima vittoria stagionale in Serie A per la formazione di casa, mentre è il secondo ko per la Virtus Bologna, raggiunta ora in testa alla classifica da Venezia, anch’essa sul 7-2. Bayehe top scorer del match con 25 punti, 22 per Senglin (particolarmente efficace nelle soluzioni da tre).

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 83-75

(24-13, 40-39, 70-57, 83-75)

HAPPY CASA BRINDISI: Bayehe 25 (9/12 da 2, 0/2 da 3, 7/7 tl), Morris 6 (0/3 da 2, 2/2 da 3), Senglin 22 (1/3 da 2, 6/8 da 3, 2/3 tl), Laszewski 10 (1/1 da 2, 2/4 da 3, 2/2 tl), Sneed 12 (0/3 da 2, 3/6 da 3, 3/5 tl), Malaventura n.e, Buttiglione n.e, Laquintana 0 (0/1 da 3), Quitadamo n.e, Riisma 0 (0/1 da 3), Seck n.e, Kyzlink 8 (2/4 da 2, 1/2 da 3, 1/2 tl), All. Sakota

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Dunston 5 (2/3 da 2, 1/2 tl), Hackett 11 (2/3 da 2, 1/3 da 3, 4/4 tl), Smith 3 (1/3 da 2, 0/2 da 3, 1/1 tl), Belinelli 11 (1/3 da 2, 2/8 da 3, 3/3 tl), Shengelia 14 (4/9 da 2, 1/1 da 3, 3/5 tl), Cacok 1 (0/1 da 2, 1/2 tl), Pajola 2 (0/2 da 3, 2/4 tl), Lundberg 14 (3/5 da 2, 2/5 da 3, 2/2 tl), Dobric 3 (1/2 da 3), Mascolo 0 (0/1 da 2), Abass 11 (1/1 da 2, 3/4 da 3), Menalo n.e. All. Banchi

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-ESTRA PISTOIA 81-86

Buona partenza del team allenato da Messina (senza Mirotic per turnover), che nel finale del primo quarto si costruisce un parziale di otto punti che permette loro di arrivare al termine dei dieci minuti avanti di nove lunghezze. Willis cerca di trascinare i suoi ad una rimonta (21 punti nella prima metà del match), ma Pistoia non riesce mai a salire oltre il meno cinque, con i meneghini che allungano nuovamente anche grazie ad un ottimo Shields e chiudono il secondo parziale sul 53-39. Alla ripresa del gioco arriva la reazione dei toscani, che prima si riportano sotto nel punteggio, poi trovano un clamoroso sorpasso nel finale del terzo periodo con tre triple consecutive, che sembrano poter ribaltare completamente l’inerzia della sfida, complici le ottime prestazioni di Willis, Moore ed Hawkins. L’ultimo quarto vede iniziare quindi l’Olimpia sotto nel punteggio, con il solito Shavon Shields che sale in cattedra e trova la tripla che fissa la parità a più di cinque minuti dalla fine, ma Pistoia scappa nuovamente sul + 6 e di fatto chiude la partita nonostante i tentativi finali milanesi. Finisce quindi 81-86 per la formazione toscana, che trova la quarta vittoria nella competizione, tante quante le sconfitte dell’EA7 Emporio Armani. 31 punti per Willis, top scorer, mentre Moore chiude con 28. Shields miglior marcatore dei padroni di casa con ventisei.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-ESTRA PISTOIA 81-86

(28-19, 53-39, 63-68, 81-86)

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Lo 12 (3/5 da 2, 2/4 da 3 ), Poythress 3 (0/2 da 2, 3/4 tl), Bortolani 4 (0/1 da 2, 1/3 da 3, 1/2 tl), Kamagate 12 (6/7 da 2), Tonut 10 (5/6 da 2, 0/1 da 3), Flaccadori 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Hall 2 (0/2 da 2, 0/2 da 3, 2/2 tl), Voigtmann 2 (1/3 da 2, 0/3 da 3), Melli 6 (3/5 da 2, 0/1 da 3), Ricci 0 (0/1 da 3), Caruso n.e, Shields 26 (4/7 da 2, 6/9 da 3). All. Messina

ESTRA PISTOIA: Willis 31 (5/8 da 2, 6/13 da 3, 3/3 tl), Moore 28 (4/11 da 2, 4/9 da 3, 8/9 tl), Wheatle 7 (1/2 da 2, 1/3 da 3, 2/2 tl), Hawkins 9 (0/4 da 2, 2/4 da 3, 3/4 tl), Ogbeide 8 (4/7 da 2, 0/2 tl), Della Rosa 0 (0/1 da 3), Metsla n.e, Saccaggi 0 (0/2 da 2), Del Chiaro 0 (0/3 da 2), Varnado 3 (1/4 da 2, 0/1 da 3, 1/1 tl). All. Brienza

UMANA REYER VENEZIA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 90-70

Venezia ritrova il successo dopo i due ko consecutivi contro Virtus Bologna e Prometey, superando agevolmente l’avversario Reggio Emilia. Ottimo avvio da parte della formazione veneta, che apre già nel primo quarto un gap importante di tredici punti anche grazie all’ottimo avvio di Wiltjer (doppia cifra in cinque minuti) e Tessitori. Il secondo parziale allunga ulteriormente le distanze tra le due compagini, con l’Umana Reyer che si spinge fino al +23 prima del parziale rientro degli emiliani, che arrivano all’intervallo lungo sotto 54-37. Al ritorno in campo gli ospiti non riescono a sovvertire l’andamento della partita, ormai orientata ampiamente a favore di Venezia, che a questo punto della gara conta già quattro giocatori in doppia cifra. L’ultimo quarto diventa sostanzialmente una formalità dato il vantaggio di ventidue lunghezze dopo i trenta minuti, con la gestione degli uomini di coach Neven che porta fino al 90-70 finale. Settima vittoria in Serie A per Venezia, mentre Reggio incassa la quarta sconfitta da inizio stagione. Wiltjer chiude con 23 punti realizzati, gli stessi messi a referto da Galloway per gli avversari.

IL TABELLINO

UMANA REYER VENEZIA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 90-70

(34-21, 54-37, 75-53 , 90-70 )

UMANA REYER VENEZIA: Spissu 2 (0/1 da 2, 0/2 da 3, 2/2 tl), Casarin 15 (3/4 da 2, 3/5 da 3), Simms 12 (2/5 da 2, 2/4 da 3, 2/2 tl), Tucker 11 (1/3 da 2, 1/3 da 3, 6/7 tl), Tessitori 13 (4/6 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl), De Nicolao 0, O’Connell 6 (3/6 da 2, 0/1 da 3), Janelidze 0 (0/1 da 3), Parks 6 (0/2 da 2, 2/3 da 3), Wiltjer 23 (8/11 da 2, 2/6 da 3, 1/1 tl), Iannuzzi 2 (1/1 da 2). All.Neven

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Hervey 10 (4/8 da 2, 0/4 da 3, 2/2 tl), Galloway 23 (4/8 da 2, 4/11 da 3, 3/5 tl), Uglietti 2 (2/4 tl), Atkins 8 (3/7 da 2, 2/2 tl), Vitali 4 (2/2 da 2, 0/2 da 3), Weber 8 (4/5 da 2), Camara n.e, Cipolla 2 (1/2 da 2), Faye 0, Smith 7 (2/4 da 2, 1/4 da 3), Grant 4 (2/3 da 2, 0/1 da 3), Chillo 2 (0/1 da 3, 2/2 tl). All.Priftis

GE.VI NAPOLI BASKET-VANOLI BASKET CREMONA 80-70

Prosegue la marcia della Ge.Vi Napoli, che ottiene la quarta vittoria risale la classifica fino al primo posto in una caotica Serie A di basket. Dopo un match equilibratissimo e ricco di capovolgimenti di fronte, i partenopei prendono il largo e blindano il successo casalingo con un ultimo quarto da 31-21, che vale il +10. Agli ospiti non basta un ottimo Pecchia, che chiude con 18 punti e 8 rimbalzi, per evitare un bruciante ko in extremis. Napoli trova infatti nel tandem Ennis-Zubcic l'arma per volare fino al +14 nel quarto conclusivo e rendersi irraggiungibile, nonostante McCullough (14) provi a riportare sotto la Vanoli. I top-scorer della sfida sono entrambi nella rosa di Napoli, che sfrutta le grandissime giornate di Pullen (24) e Zubcic (23), entrambi autori di cinque triple in una gara che vede la Ge.Vi molto efficace dalla distanza. La formazione guidata da Milicic vola sulle loro ali e aggancia Brescia, Venezia e la Virtus in vetta al campionato. Cremona è nona in tandem con Scafati, Pesaro e Pistoia (4-5).

IL TABELLINO

GE.VI NAPOLI BASKET-VANOLI BASKET CREMONA 80-70

(12-18; 35-34; 49-49)

GE.VI NAPOLI BASKET - Zubcic 23 (3/4 da 2, 5/10 da 3, 2/2 tl), Ennis 10 (2/7, 2/3), Jaworski 8 (1/1, 2/6), Owens 6 (3/4 da 2), Sokolowski 9 (3/3, 1/4), Pullen 24 (3/5, 5/9, 3/4 tl), De Nicolao (0/2 da 2), Lever (0/3 da 3), Mabor Dut Biar. N.e. Bamba, Saccoccia, Ebeling. All. Milicic.

VANOLI BASKET CREMONA - Pecchia 17 (7/9, 0/4, 3/4 tl), Denegri 10 (3/5, 1/6, 1/1 tl), McCullough 14 (2/2, 3/7, 1/2 tl), Golden 12 (5/8, 0/1, 2/2 tl), Eboua 2 (1/1, 0/3), Vecchiola, Lacey 10 (5/7, 0/3), Piccoli (0/1, 0/2), Zanotti 5 (1/2, 1/1). N.e. Galli. All. Cavina.

GERMANI BRESCIA-OBENJOBMETIS VARESE 116-73

Non c'è storia e non c'è appello per l'Openjobmetis Varese, che viene semplicemente travolta dalla Germani Brescia nel derby lombardo della 9a giornata di Serie A. La Leonessa sale così a un record di 7-2 in classifica che vale la vetta condivisa in un campionato avvincente ed equilibratissimo, viste le difficoltà dell'Olimpia e il ko odierno della Virtus. L'inizio sembra equilibrato, ma dopo il 9-7 dei primissimi minuti i varesini affondano con un parziale di 22-1. Il primo quarto si chiude sul 33-11 e Varese non si riprende più, sprofondando sul -43 al termine del terzo quarto (91-48) nonostante le buone prove di Hanlan (21) e Woldetensae (14). Da qui in poi è puro garbage time, con entrambe le squadre che danno ampio spazio alle panchine in un periodo conclusivo che si chiude con un punteggio di parità (25-25) e stabilisce il 116-73 a favore dei bresciani. La sconfitta di Varese, che è 13a con Sassari con tre sole vittorie (3-6), matura grazie a una grande prova di squadra della Germani Brescia: sono sette i giocatori in doppia cifra, capeggiati dall'ottimo Bilan (21 con 10/14 da due), che precede Della Valle (16) e Massinburg (16) nel tabellino.

IL TABELLINO

GERMANI BRESCIA-OBENJOBMETIS VARESE 116-73

(33-11, 64-33, 91-48)

GERMANI BRESCIA - Christon 13 (6/7 da 2, 1/1 tl), Gabriel 4 (2/3, 0/1), Bilan 21 (10/14 da 2, 1/2 tl), Della Valle 16 (4/6, 2/5, 2/2 tl), Petrucelli 2 (1/3, 0/3), Burnell 7 (3/5, 0/1, 1/2 tl), Massinburg 16 (3/3, 2/2, 4/4 tl), Tanfoglio (0/1, 0/2), Cobbins 10 (4/4 da 2, 2/2 tl), Cournooh 13 (3/5, 1/1, 4/4 tl), Akele 11 (2/4, 1/1, 4/4 tl), Porto (0/1, 1/1). All. Magro.

OPENJOBMETIS VARESE - Cauley-Stein 9 (2/2, 1/3, 2/5 tl), Woldetensae 14 (2/4, 1/6, 7/12 tl), Moretti 5 (1/3, 1/6), Hanlan 21 (2/4, 5/8, 2/2 tl), Brown 12 (3/4, 2/6), Shahid (0/2, 0/5, 2/2 tl), Ulaneo (3/6 da 2, 1/2 tl), Zhao 3 (0/1, 1/1), Virginio (0/1, 0/3), N'Guessan (0/1 da 2). All. Bialaszewski.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 95-76

I rinforzi dal mercato non risollevano una Nutribullet Treviso sempre più in crisi, che sprofonda nel terzo quarto dopo aver tenuto parzialmente botta contro la Carpegna Prosciutto Pesaro: il parziale di 28-13 fa scivolare i veneti ad uno svantaggio superiore ai venti punti e indirizza definitivamente la sfida, che porta alla nona sconfitta in nove gare per i trevigiani. Pesaro torna così alla vittoria, portandosi al nono posto in tandem con Cremona, Scafati e Pistoia (4-5), dopo una prova estremamente intelligente che la vede gestire tutti i momenti della partita. Dall'equilibrio iniziale al timido tentativo di rientro della Nutribullet nell'ultimo q uarto, ricacciato indietro dalla tripla di Visconti. Il top-scorer è Bamforth, che segna 23 punti con 6/8 da tre, precedendo un Totè da Nazionale (22). Frank Vitucci può consolarsi con la buona prova del debuttante Olisevicius, che risulta il migliore della formazione ospite con 16 punti. Delude invece l'altro acquisto Robinson, a segno solo coi liberi e autore di due punti.

IL TABELLINO

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 95-76

(26-21, 48-39, 76-52)

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO - Bamforth 23 (1/3 da 2, 6/8 da 3, 3/3 tl), Tambone 12 (2/4, 2/5, 2/2 tl), Mazzola 9 (0/2, 3/6), Toté 22 (8/12 da 2, 6/8 tl), Bluiett 10 (2/2, 2/3), Visconti 5 (1/2, 1/4), McCallum 12 (4/7, 0/2, 4/4 tl), Mockevicius 2 (1/1 da 2). N. e. Maretto, Stazzonelli, Fainke. All. Buscaglia.

NUTRIBULLET TREVISO BASKET - Harrison 11 (4/6, 1/4), Robinson 2 (0/1, 0/4, 2/2 tl), Olisevicius 16 (2/4, 2/3, 6/6 tl), Paulicap 13 (5/10 da 2, 3/4 tl), Allen 3 (0/2, 1/2), Zanelli 14 (1/3, 4/7), Bowman 7 (1/3, 0/2, 5/6 tl), Faggian 2 (1/2 da 2), Mezzanotte 5 (1/4, 0/2, 3/4 tl), Camara 3 (1/3 da 2, 1/1 tl). All. Vitucci.

BERTRAM DERTHONA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 83-80 dts

Servono i supplementari alla Bertram Derthona per agganciare la meritata vittoria contro Trento, che vende carissima la pelle e porta la sfida all'overtime dopo un ultimo quarto giocato con grandissima grinta. Le grandi prestazioni di Weems, che tira tantissimo e realizza 18 punti, e Dowe (17) risultano decisive per il vantaggio dei tortonesi, che sembrano effettuare un passo decisivo verso il successo quando volano sul +9 al termine del terzo quarto. Qui però risale in cattedra la Dolomiti Energia, che annulla gli avversari con la sua fase difensiva e rimonta l'intero svantaggio: un quarto da 15-6 vale il pareggio (71-71) al termine dei tempi regolamentari. Si va così all'extra-time, dove Weems è decisivo da tre e i trentini sbagliano la tripla del potenziale pareggio con un tiro cortissimo di Grazulis. Vince così 83-80 la Bertram Derthona, che aggancia l'Olimpia e Reggio Emilia al sesto posto con dieci punti (5-4). Trento invece spreca nell'overtime la possibilità di unirsi all'ampio gruppo di testa: ora è quinta (6-3), nonostante i 24 punti di Baldwin e i 16 di un ottimo Biligha.

IL TABELLINO

BERTRAM DERTHONA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO -

(24-19, 43-38, 65-56, 71-71)

BERTRAM DERTHONA - Dowe 17 (4/10 da 2, 1/3 da 3, 6/7 tl), Candi 5 (0/3, 1/3, 2/2 tl), Daum 14 (4/6, 1/6, 3/3 tl), Weems 18 (6/17, 1/4, 3/4 tl), Radosevic 6 (3/5 da 2, 0/2 tl), Baldasso 11 (1/2, 1/7, 6/7 tl), Severini 3 (0/4, 1/2), Obasohan (0/1 da 2, 0/2 tl), Thomas 9 (4/6 da 2, 1/1 tl). N.e. Baldi, Errica, Strautins. All. Ramondino.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO - Stephens 5 (1/1, 1/2), Hubb 11 (2/6, 2/10, 1/1 tl), Biligha 16 (4/4, 1/1, 5/8 tl), Grazulis 6 (3/5, 0/5), Baldwin 24 (5/10, 4/8, 2/2 tl), Ellis (0/4, 0/2), Conti, Forray 8 (1/1, 1/4, 3/4 tl), Cooke 6 (3/4 da 2, 0/1 tl), Udom 4 (2/5, 0/2). N.e. Niang, Zangheri. All. Galbiati.

RISULTATI E CLASSIFICHE