Basket, Vazzoler e la missione di Treviso: "Dobbiamo restare concentrati su noi stessi"

MISSIONE SALVEZZA

Il presidente di Treviso fa il punto della situazione dopo l'importante vittoria con Sassari. "Dobbiamo focalizzarci su noi stessi, restare in silenzio e pedalare. Sono felice che stia arrivando un contributo da tutti"

© ufficio-stampa Quando il livello dell'acqua sta per far scattare l'allarme, Treviso non sbaglia. Era già successo nello scontro diretto con Brindisi, è successo di nuovo domenica contro Sassari. La vittoria contro la Dinamo cambia completamente prospettive e classifica: Olisevicius e compagni hanno allungato su Brindisi e agganciato Pesaro, a quota 10, recuperando terreno anche su Varese e sulla stessa Sassari.

Il presidente Paolo Vazzoler, in un'intervista rilasciata a "La Tribuna di Treviso", ha fatto una fotografia del momento, senza eccedere in entusiasmi. "Niente di diverso rispetto a qualche settimana fa, nel senso che a noi non resta altro che lavorare senza guardare cosa fanno gli altri: ogni volta che pensi che una partita vada in un modo, immancabilmente va nel modo opposto. C’è da trovare un equilibrio difensivo, quello che abbiamo visto nelle quattro vittorie consecutive e che ci hanno permesso di trovare un buon attacco. Ed è anche quello che non c’è stato nelle successive tre sconfitte, ritrovato poi appunto con Sassari. Per cui non ci resta che lavorare in silenzio e pedalare. In settimana avevo parlato alla squadra della necessità che ognuno di loro desse il suo contributo: mi ha fatto piacere che poi l’abbia detto anche qualche giocatore. Ed aver avuto domenica scorsa apporto un po’ da tutti è stato un fattore rilevante: dietro, chiaro, ma anche in attacco".

L'equilibrio difensivo è determinante, come denotano le vittorie ottenute in campionato: quando la squadra di Vitucci riesce a limitare gli avversari, entra in un terreno confortevole. "Credo non sia tanto il numero di punti che si prendono, quanto riuscire a rompere il sistema di gioco avversario. C'è chi gioca una pallacanestro ordinata, simile a quella di un tempo, e chi invece gioca a ritmi molto alti: l'importante è spezzare la fluidità di chi oggi gioca con maggiore serenità rispetto a noi. Solo così si riesce a essere poi efficaci anche in attacco. Domenica, avanti di 10, nel finale abbiamo iniziato ad avere paura: sarà un fattore finché non usciremo dalle sabbie mobili".

Il prossimo avversario, Scafati, è tra quelli che giocano ad alto ritmo. "Quando ci riesce fa danni, dovrà essere Vitucci in settimana a trovare il modo di spezzare questo loro meccanismo di gioco, indirizzando la gara alla nostra maniera. Se giocassimo sulle ali dell'entusiasmo potremmo farlo anche noi: i ragazzi potenzialmente hanno punti nelle mani, ma sono preoccupati, per cui difendere bene diventa ancor più importante".

Il presidente ha ribadito la felicità nel vedere in campo il contributo di tutto il gruppo, compresi anche giocatori che fin qui hanno reso molto al di sotto delle aspettative, come Harrison. "Ho parlato con lui, come agli italiani: bisognerebbe capire cosa accade nella mente dei giocatori. Domenica ha avuto un impatto positivo, ma gli elogi come le critiche lasciano il tempo che trovano. Non mi interessa nulla che uno giochi benissimo e gli altri no, si può fare 0 punti ed essere protagonisti lo stesso. Zanelli ha avuto una sfiga pazzesca, eppure ha fornito lo stesso un buon contributo, Camara ha fatto la sua parte, insomma vorrei che tutti, a prescindere dal rendimento, gioissero per la vittoria e che nessuno, pur avendo fatto una buona prestazione, si ritenesse soddisfatto in caso di sconfitta. L’importante è segnarne uno in più o, se volete, subirne uno in meno. Perché altrimenti giochiamo a tennis, dove ognuno gioca per se stesso".