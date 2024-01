Basket, l'ultima di andata decide le Final Eight di Coppa Italia: Milano rischia

SERIE A

15° turno di Serie A di basket: Venezia e Brescia impegnate tra Napoli e Brindisi, derby Reggio Emilia-Bologna, Milano deve vincere per essere sicura di centrare le Final Eight

Si apre il 2024 per la Serie A di basket e prosegue il testa a testa tra le due capolista, Umana Reyer Venezia e Germani Brescia. La formazione guidata da Neven Spahija affronta la Gevi Napoli, a caccia di uno degli ultimi tre posti disponibili per qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia: "È una squadra che gioca molto bene, mi piace il loro stile di gioco - ha rivelato a SportMediaset il coach orogranata. Hanno una corta rotazione, ma con tanta qualità. Tanta esperienza, anche in difesa".

"Penso che la squadra stia bene, però dobbiamo migliorare ancora tante cose - prosegue l'allenatore della Reyer. È un processo che non si ferma mai, deve continuare a migliorare, sia in attacco che in difesa". Sul nuovo arrivato: "Penso che Kabengele sia un giocatore giusto per questo sistema, dal primo giorno ci manca un giocatore nella posizione di 5. Ha giocato Tessitori, lo abbiamo aiutato con Simms, Brooks, però penso che per una squadra seria di basket, che vuole fare di più, ha bisogno di minimo due 5. Abbiamo avuto pazienza perché aspettavamo il giocatore giusto, speriamo che Kabengele lo sia. Sicuramente serve tempo per adattarsi, però speriamo bene".

Già certa di poter difendere la Coppa Italia conquistata l’anno scorso, la Germani riparte dalla trasferta contro l'Happy Casa Brindisi con la voglia di restare ad alta quota: "Ovviamente è per ora una stagione entusiasmante - ci racconta il general manager, Marco De Benedetto -, quando si è davanti in classifica e si riesce a guardare le altre squadre dall’alto la sensazione è sempre bella, però come si dice per non soffrire di vertigine bisogna stare a testa basse e lavorare. Abbiamo portato avanti il nostro gruppo di lavoro che è stato costruito nei precedenti due anni migliorandolo ulteriormente con tre innesti di qualità. Abbiamo cercato di fare del lavoro settimanale, quello che ci viene meglio per affrontare le partite della domenica che in questo campionato sono sempre probanti. Infatti domenica troviamo Brindisi, che ha individualità di spicco tipo Xavier Sneed o ex che possono essere motivati ulteriormente come Tommaso Laquintana, che sicuramente ci daranno filo da torcere visto anche il campo, notoriamente difficile nonostante la loro posizione in classifica".

Ci sarà il derby tra UNAHOTELS Reggio Emilia e Virtus Segafredo Bologna. Con la Dolomiti Energia Trentino già qualificata, l'EA7 Emporio Armani Milano deve vincere per mettere in cassaforte l’accesso alla Coppa Italia a oggi in bilico. Poi Estra Pistoia-Vanoli Cremona, un match che per entrambe, in caso di vittoria, potrebbe spalancare le porte della Final Eight: "Chiaramente quando tu fai questo lavoro speri sempre di fare il meglio possibile - spiega Nicola Brienza ai microfoni di SportMediaset. Questo record di oggi è un record che ci lusinga molto, vuol dire che comunque è stato fatto un buon lavoro. Poi se ad agosto ci avessero detto che a metà gennaio saremmo stati più o meno con questo record chiaramente nessuno ci avrebbe creduto probabilmente, visto che ci davano tutti come la prima candidata alla retrocessione. Non ce l'aspettavamo, ci piace e quindi adesso l'obiettivo di provare a fare un girone di ritorno se non alla stessa altezza, ma sicuramente di alto livello come è stato il primo. È uno scontro salvezza, è uno scontro contro una squadra che ha gli stessi nostri punti. Giochiamo in casa per cui è importante arrivare il prima possibile alla quota di 11, 12 vittorie. Vincendo con Cremona arriveremmo a 8 e sarebbe un risultato incredibile, mi piace avere il focus su questo tipo di obiettivo. Poi è chiaro che ci giochiamo un ingresso in una competizione incredibile, per cui sarebbe bellissimo. Però non mi piace perdere l’obiettivo nostro. Quindi rimaniamo concentrati su quello, poi se verrà qualcosa in più saremo i primi a esserne felici".

Anche la Givova Scafati si gioca l’accesso alla Coppa Italia nella sfida contro la Bertram Derthona Tortona. Carpegna Prosciutto Pesaro-Banco di Sardegna Sassari, invece, è match chiave per allontanarsi dalla zona retrocessione. Intanto, per aprire il turno, la Nutribullet Treviso Basket ospita la Openjobmetis Varese: "Loro sono carichi, noi dobbiamo essere carichi anche perché si chiude il girone d’andata - ci ha spiegato in settimana il presidente trevigiano Paolo Vazzoler. Se dovessimo fare ciò che mi auspico, saremmo allo stesso punteggio dell’anno scorso. Ma con un atteggiamento nell'ultimo mese che ha fatto capire che ci stiamo togliendo il vizio di buttare via le partite e di lasciare l'inerzia della partita agli avversari".