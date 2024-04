Basket, Serie A: Varese domina a Sassari e centra la salvezza

BASKET

Nico Mannion e compagni mettono in scena un autentico show al PalaSerradimigni: 112-88 sui sardi, con sette giocatori in doppia cifra a vanificare i 31 punti di Gombauld

© ipp La 28a giornata della Serie A di basket sorride all'Openjobmetis Varese, che sfrutta i 24 punti di Mannion e si assicura la salvezza con una sontuosa vittoria in casa del Banco di Sardegna Sassari. Dopo l'avvio sprint firmato da Gombauld, che chiuderà con 31 punti, i sardi si sgonfiano e vengono travolti dalle triple a ripetizione dei rivali. Finisce 112-88 ed è addio ai playoff per Sassari, che era stata sempre presente nella post-season dal 2018.

Vedi anche Basket Basket, Serie A: colpaccio Cremona, si salva battendo Brescia nel derby. Tortona piega Pesaro

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-OPENJOBMETIS VARESE 88-112

Il festival delle triple consegna la salvezza all'Openjobmetis Varese, che sconfigge il Banco di Sardegna Sassari col punteggio di 112-88 e vanifica i 31 punti (in 25') di Gombauld. Sono ben sette i giocatori in doppia cifra nella prova corale dei lombardi, con Mannion top-scorer dei suoi a quota 24 punti. L'avvio sembra promettente per i padroni di casa al PalaSerradimigni, con Gombauld a trascinare gli isolani sul 15-10 in un primo quarto dai ritmi forsennati: sono ben 12 i punti dell'ex Nancy nei primissimi minuti. Moretti suona la carica per l'Openjobmetis, che torna sotto e sorpassa sul 16-15. Da qui in poi inizia un'altra gara, coi lombardi a scatenarsi dalla distanza e volare sul +7 grazie a Brown e Besson. Sassari abbozza un rientro sul -2, ma viene subito ricacciata indietro dagli ispirati Gilmour e Mannion: Varese tira al 60% dalla distanza e chiude il primo quarto sul 35-25. La mazzata è dura per i sardi, che subiscono subito un parziale di 8-0 nell'avvio del secondo quarto e non si riprendono più. Besson firma il +20 varesino, Mannion e Brown rifiniscono l'ampio margine di vantaggio (60-37). Vana la reazione di Gombauld, è +23 ospite al riposo (64-41).

La musica non cambia alla ripresa delle ostilità, col Banco di Sardegna che non si riavvicina mai e consente all'Openjobmetis di dilagare. Emblematico il quarto periodo, dove le triple in sequenza di Brown e Moretti portano gli ospiti sul 107-80. Markovic vede Diop arrivare al quinto fallo e concede la vittoria ai rivali, dando qualche minuto ai giovani. Nel garbage time finale, Varese trova l'ennesima tripla con Besson e chiude col 47% da tre. Mannion e compagni vincono 112-88 e festeggiano: col successo odierno e uno score di 11-17, la salvezza è assicurata. Addio ai playoff, invece, per Sassari (12-16): i sardi li mancano per la prima volta dal 2018.

IL TABELLINO

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-OPENJOBMETIS VARESE 88-112

(25-35, 41-64, 69-91)

Banco di Sardegna Sassari - Tyree 9 (3/9, 1/5), Kruslin 13 (2/2, 3/4), Gombauld 31 (12/16 da 2, 7/7 tl), Jefferson (0/1, 0/3), Charalampopoulos 12 (2/3, 2/5, 2/2 tl), Cappelletti 9 (2/4, 1/3, 2/2 tl), Pisano (0/2, 0/1), Diop 11 (4/7 da 2, 3/4 tl), McKinnie 3 (0/3, 1/2). N.e. Treier, Raspino, Gandini. All. Markovic.

Openjobmetis Varese - Mannion 24 (2/2, 4/8, 8/8 tl), Spencer 12 (6/7 da 2), Moretti 11 (2/2, 1/4, 4/4 tl), McDermott 14 (3/3, 2/4, 2/2 tl), Brown 16 (2/2, 4/9), Gilmore 5 (1/1, 1/2), N'Guessan (0/2 da 3), Besson 20 (3/4, 4/5, 2/4 tl), Okeke 10 (4/7 da 2, 2/2 tl). N.e. Ulaneo, Woldetensae. All. Bialaszewski.