Basket, Serie A: Treviso non si ferma più, battuta anche Tortona  

SERIE A BASKET

Quarto successo di fila per la Nutribullet, che si impone 82-68

La tredicesima giornata della Serie A di basket si apre con il successo di Treviso su Tortona: finisce 82-68, è la quarta vittoria di fila per la Nutribullet. Decisivo un super secondo tempo da 49-30 dopo il 38-33 in favore dei padroni di casa all'intervallo lungo: nel quarto periodo arriva addirittura un 12-1 in apertura. Sugli scudi Allen ed Olisevicius, che mettono a referto rispettivamente 17 e 16 punti. La Bertram resta a quota 10.

Treviso continua a stupire: un super secondo tempo vale il successo per 82-68 su Tortona, che si scioglie nella ripresa dopo il 38-33 dell'intervallo lungo. La Nutribullet, al quarto successo di fila, parte fortissimo nella ripresa e con il 24-16 del terzo quarto si porta in vantaggio (57-54). Ma il periodo che spacca in due la partita è l'ultimo: gli ospiti concedono solo un punto in cinque minuti ai padroni di casa, realizzandone 13 e portandosi sul 70-55, chiudendo i giochi ben prima della sirena finale. La Bertram prova a tornare in partita, ma è troppo tardi: finisce 77-66. Decisivi Allen e Olisevicius, rispettivamente con 17 e 16 punti. Con questa vittoria, Treviso si porta a -2 dagli avversari di giornata e prova ad allontanarsi da Varese in zona retrocessione.

BERTRAM DERTHONA TORTONA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 68-82

(13-14, 38-33, 54-57)

Bertram Derthona Tortona: Noua 6 (3/3 da 2), Ross 14 (5/8 da 2, 4/5 tl), Candi 5 (1/3 da 3, 2/2 tl), Weems 8 (1/4, 1/5, 3/3 tl), Thomas 5 (2/7 da 2, 1/2 tl), Strautins 4 (2/3 da 2), Baldasso 12 (3/5 da 2, 2/9 da 3), Severini 0, Obasohan 13 (3/6 da 2, 7/10 tl), Radosevic 1 (1/2 tl). N.e.: Zerini, Tavernelli. All.: Ramondino

Nutribullet Treviso Basket: Bowman 14 (4/11 da 2, 2/3 da 3), Robinson 9 (4/5 da 2, 1/1 tl), Allen 17 (3/3, 3/4 da 3, 2/4 tl), Olisevicius 16 (3/7, 2/7, 4/5 tl), Paulicap 8 (3/4 da 2, 2/3 tl), Zanelli 7 (2/2 da 2, 1/3 tl), Faggian 0, Mezzanotte 5 (2/2 da 2, 1/2 tl), Camara 6 (2/3, 2/2 tl). N.e.: Tadiotto, Scandiuzzi. All.: Vitucci