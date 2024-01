Basket, Serie A: Sassari travolge Pistoia nel lunch match  

BASKET

Non c'è assolutamente storia al PalaSerradimigni: la spuntano i padroni di casa con un rotondo 107-69, dopo aver tenuto gli ospiti a soli 28 punti nei primi due quarti

© foto sito dinamo La domenica della 16a giornata della Serie A di basket, la prima del girone di ritorno, si apre col roboante successo del Banco di Sardegna Sassari. I padroni di casa travolgono l'Estra Pistoia, tenendola a soli 28 punti prima del riposo di metà gara, e vincono 107-69. Sono ben quattro i giocatori in doppia cifra per i sardi, con McKinnie (21) top-scorer. I toscani, che giocheranno la Final Eight di Coppa Italia, subiscono l'ottavo ko stagionale.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-ESTRA PISTOIA 107-69

Non c'è storia al PalaSerradimigni, che assiste a un clamoroso successo dei padroni di casa per 107-69. Il Banco di Sardegna Sassari comanda infatti la sfida dal primo all'ultimo secondo, concedendo l'onore delle armi ai rivali solo nell'ultimo quarto e in pieno garbage time. La partenza della Dinamo è arrembante, con Jefferson e Tyree subito efficaci in quintetto, e il primo quarto si chiude con un punteggio che chiude già (di fatto) i giochi: 32-12. L'Estra Pistoia abbozza una reazione nel secondo periodo, ma viene ricacciata indietro con un'altra prestazione dominante dei sardi, che chiudono sul 62-28 a metà gara. Un punteggio che consente a Sassari di controllare e godersi gli ultimi minuti di gara, nei quali i toscani accorciano e rendono più accettabile il passivo. Il dominio del Banco di Sardegna, che ottiene la settima vittoria stagionale (7-9) e conferma l'11° posto in classifica, è però assoluto: sono quattro i giocatori in doppia cifra, con McKinnie (21) top-scorer e autore della tripla conclusiva. Alle sue spalle Jefferson (16), Tyree e Diop (15). Nell'Estra Pistoia, che subisce l'ottava sconfitta stagionale (8-8), si salvano solo Hawkins (16) e Willis (14).

IL TABELLINO

(32-12, 62-28, 89-42)

Banco di Sardegna Sassari - Tyree 15 (3/3, 2/3, 3/4 tl), Kruslin 9 (1/1, 2/4, 1/2 tl), Gombauld 9 (4/4 da 2, 1/2 tl), Jefferson 16 (2/5, 4/7), Charalampopoulos 4 (2/4, 0/1), Cappelletti 8 (4/5, 0/1), Pisano (0/2, 0/1), Treier (0/1, 0/1), Raspino 2 (1/2 da 2), Gentile 8 (1/3, 2/2), Diop 15 (6/8 da 2, 3/4 tl), McKinnie 21 (5/7, 3/4, 2/2 tl). All. Bucchi.

Estra Pistoia - Willis 14 (0/4, 4/5, 2/2 tl), Moore 10 (3/7, 1/5, 1/3 tl), Wheatle 9 (3/6, 0/2, 3/3 tl), Hawkins 16 (2/3, 3/8, 3/3 tl), Ogbeide 4 (2/5 da 2), Della Rosa 5 (1/7 da 3, 2/2 tl), Blakes (0/2 da 3), Saccaggi 9 (3/3, 1/2), Del Chiaro 2 (1/1 da 2). N.e. Metsla. All. Brienza.