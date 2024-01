Basket: Venezia ko a Tortona, vincono Virtus Bologna e Milano

BASKET

L’Olimpia batte Pesaro 85-65, le Vu Nere passano a Varese 81-69. Tortona regola i veneti 75-69 e consegna la vetta a Brescia

© virtus bologna La diciassettesima giornata della Serie A di basket vede il successo di Milano (che supera nettamente Pesaro con il punteggio di 85-65) e della Virtus Bologna (81-69 a Varese con 20 punti di Belinelli). Cade invece Venezia, battuta da Tortona con un punteggio di 75-69 che regala quindi la vetta solitaria alla Germani Brescia, vittoriosa a Trento ieri. Successi anche per Napoli (80-77 con Brindisi) e Reggio Emilia (Cremona ko 78-71).

Non riesce lo scherzetto all'ex Nico Mannion: la Virtus Bologna vince 81-69 a Varese, rifilando all'Openjobmetis la seconda sconfitta di fila nonostante i 16 punti del giocatore arrivato dal Baskonia, che però chiude con 5/18 dal campo e si dimostra stavolta più preciso in lunetta (5/5). La formazione di Banchi parte meglio e sia a fine primo quarto (27-20) che all'intervallo lungo (47-40) è sul +7, il tutto anche grazie ad un Marco Belinelli capace di realizzarne 20 con 4 triple nei 26 minuti in cui è in campo. Inutili i tentativi dei padroni di casa nella ripresa, anzi: la Virtus allunga e si assicura un finale tranquillo. I vicecampioni d'Italia centrano il secondo successo di fila e salgono a 24 punti.

OPENJOBMETIS VARESE-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 69-81

(20-27, 40-47, 56-64)

Openjombetis Varese: Mannion 16 (4/12 da 2, 1/6 da 3, 5/5 tl), Spencer 12 (6/6 da 2), Hanlan 12 (3/7 da 2, 1/4 da 3, 3/3 tl), McDermott 4 (2/6 da 2), Brown 9 (2/6 da 3, 3/3 tl), Young 0, Ulaneo 4 (1/4 da 2, 2/7 tl), Moretti 9 (2/4 da 3, 3/4 tl), Librizzi 3 (1/1 da 3). N.e.: Woldetensae, Virginio. All.: Bialaszewski

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 20 (4/7 da 2, 4/8 da 3), Pajola 0, Lomazs 3 (1/1 da 3), Polonara 4 (2/2 da 2), Dunston 5 (2/7 da 2, 1/2 tl), Lundberg 12 (4/6 da 2, 1/2 da 3, 1/1 tl), Mascolo 0, Hackett 0, Mickey 4 (2/2 da 2), Zizic 16 (7/7 da 2, 2/3 tl), Abass 10 (2/4 da 2, 2/5 da 3), Cordinier 7 (1/4, 1/2, 2/2 tl). All.: Banchi



BERTRAM DERTHONA TORTONA-UMANA REYER VENEZIA 75-69

Parte nettamente meglio la formazione di casa, che allunga rapidamente le distanze dalla capolista e chiude avanti di dieci la prima frazione di gioco. Il gap arriva rapidamente fino a sedici punti, con i veneti che rientrano in partita fino al meno otto prima di arrivare all'intervallo lungo sul 41-31. I piemontesi riescono a mantenere un buon margine al rientro in campo, ma nell'ultimo periodo Venezia riesce ad aprire un ottimo break che vale il clamoroso pareggio, prima di cedere ai padroni di casa con il punteggio finale di 75-69. Diventano quindi sette i successi stagionali per Tortona, mentre i veneti vengono agganciati al secondo posto dalla Virtus Bologna. Top scorer Weems con 20 punti a referto.

Bertram Derthona Tortona-Umana Reyer Venezia 75-69 (22-12, 41-31, 57-50, 75-69)

Bertram Derthona Tortona: Zerini 2 (1/1 da 2, 0/2 da 3), Ross 9 (3/6 da 2, 1/4 da 3, 0/1 tl), Dowe 7 (2/4 da 2, 3/4 tl), Candi 0, Tavernelli n.e, Strautins 14 (5/6 da 2, 1/3 da 3, 1/3 tl), Baldasso 12 (0/2 da 2, 4/9 da 3), Kamagate 4 (2/3 da 2), Severini 3 (1/5 da 3), Obasohan 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Weems 20 (6/8 da 2, 2/4 da 3, ⅔ tl), Thomas 0 (0/5 da 2), All. De Raffaele

Umana Reyer Venezia: Spissu 2 (1/4 da 2, 0/4 da 3), Heidegger 10 (2/5 da 2, 1/6 da 3, 3/3 tl), Casarin 1 (0/1 da 2, 0/2 da 3, 1/4 tl), De Nicolao 6 (3/3 da 2, 0/2 da 3), Janelidze n.e, Kabengele 6 (2/3 da 2, 2/2 tl), Brooks 10 (3/3 da 2, 1/2 da 3, 1/1 tl), Simms 15 (3/5 da 2, 3/3 da 3), Wiltjer 6 (1/4 da 2, 1/3 da 3, 1/2 tl), Tessitori 13 (4/7 da 2, 0/1 da 3, 5/8 tl). All. Neven Spahija

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-VANOLI CREMONA 78-71

Hervey risulta determinante nell'ottimo inizio degli emiliani, che dentro un primo quarto equilibrato trovano la forza di allungare fino al +6 nei due minuti finali. Le distanze diventano più ampie poi nel parziale successivo, che vede Reggio Emilia arrivare a metà partita con nove punti di vantaggio sugli avversari. Le dinamiche della sfida non cambiano al rientro in campo, con i padroni di casa che ampliano la propria leadership e giungono all'ultimo quarto con undici lunghezze in più di Cremona. Proprio quando la partita sembra essere ipotecata, la Vanoli apre gli ultimi dieci minuti con un parziale di 13-0 e passa avanti nel punteggio, costringendo l’Unahotels a piazzare un controbreak nei 100 secondi finali che vale il 78-71 ed una vittoria importantissima in ottica playoff, con Hervey (top scorer con 23 punti) e i suoi compagni che trovano il decimo trionfo in Serie A e lasciano proprio Cremona al nono posto con otto.

Unahotels Reggio Emilia-Vanoli Cremona 78-71 (24-18, 40-31, 57-46, 78-71)

Unahotels Reggio Emilia: Weber 11 (4/9 da 2, 3/4 tl), Alassane Camare n.e, Cipolla n.e, Hervey 23 (4/11 da 2, 5/8 da 3), Galloway 9 (3/5 da 2, 1/5 da 3, 0/1 tl), Faye 12 (3/5 da 2, 6/8 tl), Smith 14 (5/7 da 2, 1/7 da 3, 1/2 tl), Uglietti 2 (2/2 tl), Atkins 2 (1/4 da 2), Vitali 3 (0/1 da 2, 1/1 da 3), Grant 2 (1/3 da 2), Chillo 0 (0/1 da 2). All. Priftis

Vanoli Cremona: Adrian 6 (0/1 da 2, 2/3 da 3), Zegarowski 12 (1/4 da 2, 3/5 da 2, 1/2 tl), Pecchia 2 (1/1 da 2, 0/4 da 3), Vecchiola n.e, Denegri 19 (1/4 da 2, 5/12 da 3, 2/2 tl), Lacey 2 (0/1 da 2, 0/2 da 3, 2/2 tl), Piccoli 2 (0/1 da 3, 2/2 tl), Mccullough 7 (2/2 da 2, 1/5 da 3), Golden 8 (2/4 da 2, 0/1 da 3, 4/4 tl), Zanotti 1 (1/2 tl), Eboua 12 (2/2 da 2, 2/5 da 3, 2/2 tl). All.Cavina

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 65-85

Buon avvio dei meneghini, che scappano fino al +9 prima di subire il ritorno dei padroni di casa, che assottigliano il distacco fino ai due punti allo scadere dei dieci minuti. Il secondo periodo offre una maggior efficacia ospite, che produce il 32-40 che porta all'intervallo lungo, con un controllo apparente dell’incontro. La formazione allenata da Messina non molla e rientra ancora più determinata, incrementando il proprio vantaggio fino ai venti punti nel terzo e gestendo completamente il finale di partita, con un risultato finale di 65-85 che rispecchia l’andamento della sfida in terra marchigiana, che vede come top scorer Shields con i suoi 17 punti messi a referto. Pesaro resta così quattordicesima con dodici sconfitte incassate, mentre Milano si porta a meno due successi dalla vetta.

Carpegna Prosciutto Pesaro-Ea7 Emporio Armani Milano 65-85 (19-21, 32-40, 48-66, 65-85)

Carpegna Prosciutto Pesaro: Bamforth n.e, Bluiett 14 (2/6 da 2, 3/6 da 3, 1/2 tl), Visconti 11 (1/2 da 2, 1/4 da 3, 6/6 tl), Ford 5 (1/4 da 2, 1/5 da 3), Maretto 9 (2/3 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl), Tambone 7 (2/3 da 2, 1/2 da 3), Cinciarini 2 (1/4 da 2, 0/1 da 3), Stazzonelli 0, Mazzola 8 (2/3 da 2, 1/2 da 3, 1/1 tl), Totè 7 (3/7 da 2, 0/1 da 3, 1/2 tl), Mockevicius 2 (1/2 da 2). All.Sacchetti

Ea7 Emporio Armani Milano: Poythress 0 (0/3 da 2), Bortolani 3 (1/1 da 2, 0/1 da 3, 1/1 tl), Tonut 9 (4/5 da 2, 0/2 da 3, 1/2 tl), Melli 10 (5/8 da 2, 0/1 da 3), Napier 8 (1/2 da 2, 2/2 da 3), Ricci 2 (1/3 da 2, 0/2 da 3), Flaccadori 10 (2/6 da 2, 2/5 da 3), Hall 11 (4/5 da 2, 1/4 da 3), Caruso 0, Shields 17 (4/4 da 2, 2/6 da 3, 3/5 tl), Hines 10 (4/5 da 2, 2/3 tl), Voigtmann 5 (1/2 da 2, 1/3 da 3). All.Messina