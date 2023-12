Basket, Serie A: l'Olimpia travolge Cremona ed è a -4 dalla vetta

SERIE A

Milano domina in avvio e nel finale: è la terza vittoria di fila in campionato

La tredicesima giornata della Serie A di basket si chiude con la vittoria di Milano su Cremona: al Forum finisce 74-51. L'Olimpia parte forte e con due parziali identici (16-11) chiude l'intervallo lungo sul +10 (32-22), ma è con il 20-4 dell'ultimo quarto che scappa definitivamente. Ottimo secondo debutto per Shabazz Napier, arrivato dalla Stella Rossa: 16 punti, mentre sono 14 per Hall. Alla Vanoli, invece, non bastano i 21 di McCullough.

Come regali di Natale, l'Olimpia trova sotto l'albero il secondo debutto di Shabazz Napier, la vittoria contro Cremona (74-51) e il quinto posto in classifica insieme a Reggio Emilia. Nel match che chiude la tredicesima giornata, la formazione di Messina supera la Vanoli con un ottimo primo tempo, visto che all'intervallo lungo è sul +10 (32-22 con due quarti identici da 16-11). Gli ospiti provano a spaventare il Forum riavvicinandosi nel corso del terzo periodo. Così, a 10 minuti dalla fine è +7 (54-47) in favore di Milano, che però nell'ultimo periodo concede soltanto le briciole agli avversari: un clamoroso 20-4 di parziale che pone fine con largo anticipo al match. Finisce 74-51: Milano dimentica così la sconfitta con il Panathinaikos in Eurolega e continua la risalita in campionato: ora è a -4 dalla vetta occupata da Venezia e Brescia. Evitato, invece, l'aggancio di Cremona, che incassa il settimo ko in tredici partite di campionato e resta a 12 punti. Napier torna ed è il miglior realizzatore dell'Armani a quota 16, con Hall a 14. Sono invece 21 per McCullough, che non salva la Vanoli dalla sconfitta.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-VANOLI BASKET CREMONA 74-51

(16-11, 32-22, 54-47)

EA7 Emporio Armani Milano: Bortolani 3 (1/2 da 3), Melli 9 (3/3 da 2, 1/3 da 3), Napier 16 (3/3, 3/5, 1/2 tl), Hall 14 (4/7 da 2, 2/2 da 3), Hines 5 (2/3 da 2, 1/2 tl), Garavaglia 0, Tonut 8 (3/4 da 2, 2/2 tl), Kamagate 0, Flaccadori 8 (2/3 da 2, 4/4 tl), Caruso 0, Shields 5 (2/3 da 2, 1/2 tl), Voigtmann 6 (1/3, 1/1, 1/2 tl). All.: Messina

Vanoli Basket Cremona: Adrian 3 (1/4 da 3), Zegarowski 9 (3/6 da 3), Pecchia 2 (1/3 da 2), McCullough 21 (3/4 da 2, 5/8 da 3), Golden 6 (2/4 da 2, 2/2 tl), Eboua 5 (1/3 da 2, 1/4 da 3), Denegri 1 (1/2 tl), Lacey 4 (2/2 da 2), Piccoli 0, Zanotti 0. All.: Cavina