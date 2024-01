Basket, Serie A: comincia il girone di ritorno, Bologna e Milano gestiscono le energie

16° TURNO

Sfida a distanza Venezia-Brescia, Meo Sacchetti debutta sulla panchina di Pesaro, Virtus in campo lunedì: il punto sulla nuova giornata del campionato di basket

Riparte il testa a testa in vetta alla Serie A di basket tra Brescia e Venezia. Sfida casalinga contro la Nutribullet Treviso per la Germani, più che insidiosa la trasferta dell’Umana Reyer, in quel di Varese contro una squadra, la Openjometis, che ha svoltato dall'arrivo di un convintissimo Nico Mannion: "Volevo venire qua a vincere, sapevo che avrei avuto l'opportunità di giocare tanto".

"Questa è la cosa più importante per me - continua Mannion. Poi, certo, vuoi vincere più partite possibile: siamo 4 a 0 e adesso abbiamo la prossima che sarà difficile contro Venezia, numero uno in campionato. Però dobbiamo fare le nostre cose. Dobbiamo allenarci bene questa settimana e stare pronti".

Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano, alle prese con le fatiche del secondo doppio turno di Eurolega di fila, giocano in casa contro l'Happy Casa Brindisi e la Bertram Derthona Tortona. Sfida speciale per l’ex-Olimpia Tommaso Baldasso: "Sarà una partita molto complicata, loro sono una squadra molto forte. Dovremo andare là e provare a giocare il nostro miglior basket, provare a fare il nostro meglio. Sarà una gara importante anche a livello emotivo perché torno a Milano dopo aver passato due bellissime stagioni. Ritrovo coach, staff e grandi compagni con cui mi sono trovato davvero bene e con cui ancora oggi ho un bellissimo rapporto, per cui questo mi fa molto piacere".

Vanoli Cremona-Dolomiti Energia Trentino apre la giornata, poi il debutto sulla panchina di Pesaro di Meo Sacchetti, che prova a far svoltare la stagione della Carpegna Prosciutto a cominciare dalla trasferta a Napoli. Queste le parole del responsabile dell'area tecnica sportiva della Gevi, Pedro Llompart: "Chiudiamo un girone di andata molto positivo. 9 vittorie è veramente un numero importante per noi, abbiamo ottenuto il premio di andare alla Final Eight che non era il nostro obiettivo all'inizio, ma è un premio per noi, un premio per i nostri tifosi. Siamo molto contenti di come sta andando, ma sappiamo che si vive nel presente, e allora dobbiamo essere tranquilli, concentrati e continuare su questa strada. Contro Pesaro sarà sicuramente una sfida difficilissima. Arriva un nuovo allenatore e per noi è difficile preparare questa partita perché sicuramente cambieranno qualcosa, allora abbiamo deciso di concentrarsi sul nostro e speriamo di fare una partita completa e con l'aiuto della nostra gente durante i 40 minuti".

Si prosegue con Givova Scafati-UNAHOTELS Reggio Emilia e infine Banco di Sardegna Sassari contro la favola Estra Pistoia, in estasi dopo la qualificazione in Coppa Italia: "Questa squadra è sicuramente una delle sorprese del campionato - spiega Piero Bucchi, coach dei sardi -, hanno fatto una prima parte di stagione molto buona, quindi vengono con lo spirito leggero. Dobbiamo essere bravi noi dal punto di vista mentale e dal punto di vista fisico a portare la gara sui binari che ci danno certezze, fluidità di attacco e di difesa per cercare di contrastarli".