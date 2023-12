Basket, Serie A: Brescia vince a Reggio Emilia e resta in vetta

SERIE A

La Germani si impone 77-70 in casa dell'Unahotels e si conferma prima in solitaria

© IPA La dodicesima giornata della Serie A di basket si apre con il successo della capolista Brescia, che vince 77-70 in casa di Reggio Emilia. La Germani si impone grazie ad un super Bilan (24), mentre l'Unahotels, che si presenta agli ultimi 10 minuti di gioco in vantaggio (63-61), paga i soli 7 punti realizzati nel periodo conclusivo. La Leonessa si conferma in vetta alla classifica, mentre gli emiliani restano a quota 14 (7-5).

Brescia resta la capolista in solitaria della Serie A di basket. La dodicesima giornata emette subito il primo verdetto, con la Germani che si impone 77-70 in casa di Reggio Emilia, che paga invece la scarsa incisività in attacco nell'ultimo quarto (appena 7 punti). La Leonessa parte forte e sia alla fine del primo quarto (23-22) che all'intervallo lungo (42-38) è in vantaggio. Nel terzo, inizia a concretizzarsi la rimonta dell'Unahotels, che non solo recupera lo svantaggio, ma tra la fine del terzo quarto (63-61) e l'inizio dell'ultimo sale addirittura sul +4 (65-61). Poi, però, la formazione di Dimitris perde la precisione sotto canestro e gli ospiti ne approfittano per rifilare 16 punti agli avversari, mettendosi a distanza di sicurezza nel finale con i liberi. Finisce 77-70 con un super Miro Bilan, autore di 24 punti, mentre non bastano i 17 di Hervey e i 15 di Weber alla formazione di Magro, che incassa il quinto ko in campionato. Brescia è invece la prima squadra di questa Serie A a raggiungere 10 vittorie.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-GERMANI BRESCIA 70-77

(22-23, 38-42, 63-61)

Unahotels Reggio Emilia: Weber 15 (5/11 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl), Hervey 17 (5/10, 1/10, 4/5 tl), Galloway 9 (2/3, 1/3, 2/2 tl), Faye 0, Vitali 2 (1/1 da 2), Smith 14 (2/2, 3/7, 1/1 tl), Uglietti 4 (2/2 da 2), Atkins 6 (2/3 da 2, 2/2 tl), Grant 3 (1/2 da 3), Chillo 0. N.e.: Camara, Cipolla. All.: Dimitris

Germani Brescia: Christon 8 (3/6 da 2, 2/2 tl), Bilan 24 (11/14 da 2, 2/3 tl), Della Valle 8 (2/6 da 3, 2/2 tl), Petrucelli 13 (1/3, 2/5, 5/5 tl), Akele 2 (1/2 tl), Gabriel 5 (1/2 da 2, 1/3 da 3), Burnell 4 (2/4 da 2), Massinburg 10 (1/2, 2/5, 2/2 tl), Cobbins 3 (1/2 da 2, 1/2 tl), Cournooh 0. N.e.: Pollini, Porto. All.: Magro