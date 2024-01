Basket, Serie A: Brescia e Milano battono Pistoia e Sassari

BASKET

La Germani sorride nel finale e torna in vetta in solitaria, l'Olimpia supera il Banco di Sardegna nella ripresa

© Twitter Germani basket Nel diciottesimo turno di Serie A di basket vince ancora Brescia, che consolida il primato solitario battendo Pistoia con il punteggio di 109-90. Dopo un primo tempo dominato targato Bilan e Della Valle, la Germani crolla nel terzo periodo, con Varnado e Hawkins che suonano la carica per la rimonta dell’Estra. Nel finale Cobbins e Massinburg sono decisivi per i lombardi: è il quattordicesimo successo stagionale per la squadra di Magro. Sorride anche l'Olimpia, che dopo il 43-43 dell'intervallo lungo domina la ripresa e supera 80-65 Sassari nel giorno in cui ritrova Nikola Mirotic, che ne mette a referto 16. Messina aggancia momentaneamente la Virtus al terzo posto.

GERMANI BRESCIA-ESTRA PISTOIA 109-90

Trionfa e torna da sola in testa alla classifica la Germani Brescia, 109-90 in casa contro l’Estra Pistoia. Il primo tempo è tutto appannaggio dei padroni di casa: i lombardi fanno la differenza dentro e fuori il perimetro, con Della Valle e Bilan che salgono in cattedra. I toscani cercano di rientrare verso la fine del secondo periodo con il lavoro sotto canestro di Ogbeide, ma alla pausa lunga sono dietro di 11 punti, sul 56-45. Al rientro in campo dopo la pausa lunga è tutt’altra Pistoia: parziale di 9-0 e partita completamente riaperta. Bilan e Burnell cercano di dare la scossa al quintetto di Magro, che a seicento secondi dal termine resta avanti ma solamente di tre punti, sul 74-71. Nell’ultimo quarto l’Estra sembra poter giocarsela punto a punto fino in fondo, ma Cobbins e Massinburg danno la spallata decisiva all’incontro, portando la Germani al successo finale per 109-90. Quattordicesima vittoria in diciotto partite per Brescia, nona sconfitta per Pistoia.

TABELLINO

Germani Brescia-Estra Pistoia 109-90

Parziali: 27-13, 56-45, 74-71.

Germani Brescia: Christon 15 (6/8, 0/1, 3/4 tl), Bilan 19 (9/11, 1/2 tl), Della Valle 16 (2/4, 2/2, 6/6 tl), Petrucelli 7 (1/4, 1/3, 2/2 tl), Akele 2 (1/2, 0/2); Burnell 10 (5/7, 0/2), Massinburg 27 (4/9, 5/5, 4/4 tl), Tanfoglio, Cobbins 8 (4/5), Cournooh 5 (0/3, 1/2, 2/2 tl), Porto (0/1). N.e.: Pollini. All.: Magro.

Estra Pistoia: Willis 5 (1/3, 1/7), Moore 18 (3/13, 2/3, 6/7 tl), Saccaggi, Hawkins 17 (1/3, 5/6), Ogbeide 14 (6/9, 2/2 tl); Della Rosa, Del Chiaro 4 (2/2, 0/1 tl), Varnado 20 (5/9, 3/3, 1/1 tl), Wheatle 12 (1/1, 3/5, 1/2 tl). N.e.: Dembelé. All.: Brienza.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 80-65

Serve una gran ripresa all'Olimpia per avere ragione del nuovo Sassari di Markovic, che perde 80-65 al debutto sulla panchina sarda. Eppure, all'intervallo lungo c'è equilibrio, con la prima metà di gara che si chiude sul 43-43. A fare da spartiacque è allora il terzo periodo: un 24-10 che regala alla formazione di Messina il +14 (67-53) a 10 minuti dalla fine. I padroni di casa allungano ancora e il Banco di Sardegna non riesce a mettere in dubbio il successo dei campioni d'Italia in carica, che ritrovano Nikola Mirotic. L'ex Barcellona mette a referto 16 punti, uno in meno di Shabazz Napier per l'Olimpia, che centra il quarto successo consecutivo. Resta a quota 14, invece, la squadra sarda, che dopo due vittorie di fila incassa il decimo ko in questa Serie A nonostante i 20 di Tyree.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 80-65

(19-20, 43-43, 67-53)

EA7 Emporio Armani Milano: Poythress 6 (3/5 da 2), Napier 17 (5/7 da 2, 2/5 da 3, 1/2 tl), Ricci 0, Hall 6 (1/2 da 3, 3/4 tl), Shields 9 (3/6 da 3), Bortolani 3 (1/2 da 3), Tonut 8 (3/3 da 2, 2/4 tl), Suigo 2 (1/1 da 2), Flaccadori 9 (2/2, 1/1, 2/2 tl), Caruso 0, Mirotic 16 (1/1, 2/3, 8/8 tl), Hines 4 (1/1 da 2, 2/2 tl). All.: Messina

Banco di Sardegna Sassari: Tyree 20 (7/13 da 2, 1/7 da 3, 3/4 tl), Kruslin 0, Gombauld 4 (2/4 da 2), Jefferson 12 (1/2, 2/8, 4/4 tl), Charalampopoulos 13 (3/3, 1/3, 4/4 tl), Cappelletti 2 (1/4 da 2), Treier 0, Gentile 0, Diop 12 (4/7 da 2, 4/6 tl), Mckinnie 2 (1/1 da 2). N.e.: Raspino, Gandini. All.: Markovic