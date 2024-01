Basket, Serie A: Brescia contro Pistoia per restare in vetta, Venezia in campo stasera

IN CAMPIONATO

Bologna affronta Napoli, Milano gioca contro la Sassari del nuovo coach Markovic: gli appuntamenti della prossima giornata del campionato di basket

Missione aggancio per Venezia. A -2 dalla vetta controllata da Brescia, l'Umana Reyer affronta nell’anticipo di questa sera una Dolomiti Energia Trentino ferita, che in Serie A di basket non vince da quattro gare. La Germani è pronta a rispondere e a respingere gli attacchi delle inseguitrici, a cominciare dal match di domenica contro l'Estra Pistoia.

Queste le parole di Alessandro Magro: "Siamo reduci da un importante vittoria in trasferta a Trento che ci ha dato la possibilità di essere primi in solitaria in campionato. Adesso affrontiamo Pistoia, una partita sicuramente delicata, difficile. Pistoia ha il merito di aver guadagnato le Final Eight di Coppa Italia e nel suo percorso anche di aver fatto vittorie importanti con squadre come Venezia e Milano, quindi da parte nostra c'è la volontà di mantenere il nostro campo che è sempre molto partecipativo e caldo imbattuto per il girone di ritorno e vogliamo continuare la nostra corsa in avvicinamento alle Final Eight di Coppa Italia".

Dopo il cambio di allenatore, il Banco di Sardegna Sassari prova a svoltare in quella che senz’altro è una delle trasferte più difficili, al Forum contro l'EA7 Emporio Armani Milano. La Virtus Segafredo Bologna gioca in casa contro la Gevi Napoli, mentre l'UNAHOTELS Reggio Emilia si prepara a un periodo di sfide toste, già da quella in arrivo contro la Bertram Derthona Tortona: "Sono orgogliosa del bilancio di questa prima metà di stagione - spiega la presidente della Pallacanestro Reggiana, Veronica Bartoli -, soprattutto se pensiamo da dove siamo partiti: ci siamo salvati giocando punto a punto all'ultima partita della stagione passata. Abbiamo lavorato tanto, stiamo lavorando ancora tanto per compattare il gruppo. Sicuramente abbiamo tanti pregi e tanti difetti e i difetti sono evidenti: abbiamo un rendimento molto buono in casa, un po' meno buono nelle partite fuori casa. Su questo lo staff e la squadra stanno ponendo molta attenzione e molto impegno. Contro Tortona sarà sicuramente un banco di prova molto importante, per tutti noi. Dalla prossima partita in avanti ci aspetta un calendario molto insidioso in cui incontreremo squadre molto più fisiche di noi, che ci daranno filo da torcere, e ci porterà alla Coppa Italia in cui incontreremo la fortissima Virtus che vorrà prendersi la rivincita sul campo. Ma la magia della Coppa Italia tante volte regala anche grandi sogni e noi metteremo tutto il nostro impegno per proseguire il cammino".

Nel secondo anticipo di questa sera, la Givova Scafati ospita la NutriBullet Treviso. Carpegna Prosciutto Pesaro-Happy Casa Brindisi è una sfida decisiva in chiave salvezza. Infine, la Vanoli Cremona apre le porte del PalaRadi all'Openjobmetis Varese: "Domenica abbiamo una partita molto importante in casa contro Varese - racconta Davide Denegri. È una squadra che sicuramente con i cambiamenti che ha avuto ha cambiato passo nelle ultime settimane. Noi veniamo da una partita in cui abbiamo fatto comunque abbastanza bene contro Reggio Emilia nonostante il risultato finale, e poi soprattutto giochiamo in casa e quindi vogliamo tornare alla vittoria".