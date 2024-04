Serie A: Brescia d'anticipo contro Tortona, al Taliercio c'è Venezia-Bologna

26° TURNO

Il programma della giornata di campionato che inizia oggi: capolista in campo, domani Milano impegnata in casa contro Trento

Tornata in vetta solitaria, a +2 su Venezia, Milano e Bologna, la Germani Brescia non ha più intenzione di regalarsi passi falsi. Già da questa sera, quando nell’anticipo della Serie A di basket affronterà la Bertram Derthona Tortona. In settimana è arrivato il rinnovo fino al 2027 per coach De Raffaele, che ai nostri microfoni ha così presentato la sfida: "La squadra si sta allenando bene, sapendo di andare a incontrare la prima in classifica. Meritatamente, aggiungo: non si rimane in testa a un campionato così lungo per tante giornate a caso, complimenti a Brescia. Sarà una partita difficilissima, però è anche una di quelle partite che porta grandi stimoli. Andiamo con la mente serena, affrontiamo grandi campioni, sono convinto che da parte dei ragazzi ci sarà grande desiderio di giocare la miglior partita possibile".

Domani in casa dell'Olimpia arriva la Dolomiti Energia Trentino. Al Taliercio invece va in scena il big match di questo turno: Umana Reyer Venezia contro Virtus Segafredo Bologna. Così Marco Spissu, play orogranata: "La Virtus si batte con l'intensità. Abbiamo la fortuna di giocare in casa e in questa partita ci giochiamo praticamente uno dei primi posti, quindi sarà una partita fondamentale per noi. Sappiamo cosa dobbiamo fare, speriamo che ci sia un pubblico molto caloroso, che ci possa dare una spinta in più".

Per dimenticare l’eliminazione dalla Europe Cup, l'Openjobmetis Varese affronta la Gevi Napoli. La Vanoli Cremona cerca l’aggancio sulla Givova Scafati. Match point salvezza per la NutriBullet Treviso in trasferta nella tana dell'Happy Casa Brindisi. Chiudono il programma Estra Pistoia-UNAHOTELS Reggio Emilia e Banco di Sardegna Sassari-Carpegna Prosciutto Pesaro.

In casa Dinamo c’è voglia di dare continuità agli ultimi ottimi risultati, con un occhio puntato sulla zona play-off. Queste le parole di Alessandro Cappelletti: "Siamo contenti di questo nostro momento. Abbiamo attraversato un periodo abbastanza difficile, dopo la pausa della Coppa Italia ci siamo ripresi molto bene con queste quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Adesso la cosa più importante è continuare a pensare partita dopo partita, non guardando troppo in là, non facendo calcoli in ottica play-off. Ci aspetta una partita importante con Pesaro, due punti pesanti, vogliamo onorarla al meglio. Speriamo con un palazzo davvero pieno, come lo è stato con Brescia".