Basket, Serie A: Bologna passa a Sassari e resta in vetta  

La Virtus Segafredo si impone 74-69 ed è prima a punteggio pieno. Sorride anche Pesaro: Brescia battuta 98-97 allo scadere

© ipp Nella quinta giornata della Serie A di basket, la Virtus Bologna batte 74-69 Sassari e resta prima in classifica a punteggio pieno. Contro il Banco di Sardegna è decisivo il 23-11 del terzo quarto, con Scariolo che sorride grazie ai 15 punti di Cordinier. Vince anche Pesaro, che si impone 98-97 contro Brescia: a far esultare la Carpegna Prosciutto è la tripla allo scadere di Cheatham, che chiude la sua partita a quota 27.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 69-74

Bologna resta prima a punteggio pieno imponendosi 74-69 in casa di Sassari. La Virtus Segafredo riesce a ribaltare il 40-32 del primo tempo grazie ad un super parziale, il 23-11 del terzo periodo che di fatto decide il match. Per Sassari arriva invece la terza sconfitta in cinque incontri, il primo in casa. Le Vu Nere sorridono grazie ai 15 punti di Cordinier, top scorer dei suoi, con anche Belinelli (12) e Jaiteh (10) in doppia cifra per la formazione di Scariolo, che si gode la terza vittoria di fila tra Serie A ed Eurolega. Sassari, invece, crolla nonostante i 16 punti del top scorer Diop e i 12 di Onuaku e Janal, visto il non eccellente 6/21 dall'arco di squadra contro l'11/27 di Bologna.

GERMANI BRESCIA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 97-98

Con la tripla allo scadere di un super Kwan Cheatham, Pesaro si impone 98-97 al PalaLeonessa contro Brescia, al secondo ko consecutivo, il terzo in questo campionato. Un match equilibrato dal primo all'ultimo minuto, tanto che all'intervallo lungo la Carpegna Prosciutto è avanti di un solo possesso (49-46). Nel finale, succede di tutto: canestro a due secondi dalla fine di Gabriel, ma con il timeout decisivo Cheatham si libera dall'arco e firma il sorpasso di Pesaro raggiungendo quota 27 punti, appena uno in meno del top scorer, per Brescia, Amedeo Della Valle (28). Gli ospiti, però, si godono anche un Abdur-Rahkman da 22 punti e i 16 di Moretti. Pesaro sale così a 3-2 di record e sorpassa proprio la Germani, che scivola a 2-3.