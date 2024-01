Basket, Reggio Emilia convince: "Orgogliosi del bilancio di metà stagione"

L'INTERVISTA

La presidentessa della UNAHOTELS Veronica Bartoli è soddisfatta del rendimento della squadra: ora l'obiettivo è migliorare lo score in trasferta, a partire da domenica nel delicato match in casa di Tortona

Final Eight di Coppa Italia conquistata dopo un girone d'andata più che soddisfacente, una vittoria memorabile in casa contro Bologna e una piazza sempre più appassionata. Veronica Bartoli, presidente della UNAHOTELS Reggio Emilia di basket, non può che essere soddisfatta di quello che il 2023/24 ha fin qui regalato: "Sono orgogliosa del bilancio di questa prima metà di stagione, soprattutto se pensiamo da dove siamo partiti: ci siamo salvati giocando punto a punto all'ultima partita della stagione passata. Abbiamo lavorato tanto, stiamo lavorando ancora tanto per compattare il gruppo".

"Sicuramente abbiamo tanti pregi e tanti difetti - prosegue Bartoli. I difetti sono evidenti: abbiamo un rendimento molto buono in casa, un po' meno buono nelle partite fuori casa. Su questo lo staff e la squadra stanno ponendo molta attenzione e molto impegno".

Nella fila di Reggio Emilia c'è una giovane stella che sta brillando: "Sono contenta del rendimento dei nostri giovani. L'anno scorso abbiamo fatto una scommessa su Momo Faye, un ragazzo del 2005 che ci sta ripagando in campo con tanto impegno e tantissima energia".

Fin dalla prossima giornata di Serie A di basket, Reggio Emilia proverà a portare avanti il percorso intrapreso: "Contro Tortona sarà sicuramente un banco di prova molto importante, per tutti noi. Dalla prossima partita in avanti ci aspetta un calendario molto insidioso in cui incontreremo squadre molto più fisiche di noi, che ci daranno filo da torcere, e ci porterà alla Coppa Italia in cui incontreremo la fortissima Virtus che vorrà prendersi la rivincita sul campo. Ma la magia della Coppa Italia tante volte regala anche grandi sogni e noi metteremo tutto il nostro impegno per proseguire il cammino".