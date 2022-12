Basket Nba: vincono i Jazz di Fontecchio, Banchero perde contro Atlanta

NBA

Utah si impone sui Clippers, gli Hawks passano a Orlando. Sorridono Boston, Phoenix, Milwaukee e i Lakers, Memphis ko

Notte agrodolce per gli italiani in Nba. Vincono gli Utah Jazz di Simone Fontecchio (3 punti) contro i Clippers (125-112), mentre non bastano i 20 di Paolo Banchero: Orlando perde 125-108 in casa contro Atlanta. Sorridono le big: Boston batte 134-121 Miami, Phoenix regola Chicago (132-113) e Milwaukee passa a New York contro i Knicks (109-103). Bene anche i Lakers (128-109 su Portland), Memphis ko in Minnesota: finisce 109-101 per i Timberwolves.

UTAH JAZZ-LOS ANGELES CLIPPERS 125-112

Solo una tripla, un rimbalzo e un assist in 11 minuti per Simone Fontecchio, ma Utah batte 125-112 i Clippers e ritrova la vittoria dopo 5 ko di fila. Decisivi i 33 punti di Clarkson e i 23 di Markkanen in un secondo tempo da +15 (67-52) per i Jazz, mentre John Wall mette a referto 26 punti con 7/14 in area e 12 liberi, ma non bastano. I Clippers cadono dopo due successi consecutivi ma restano in zona playoff a Ovest.

ORLANDO MAGIC-ATLANTA HAWKS 108-125

Accade il contrario, invece, a Orlando: grande prestazione per Paolo Banchero, ma i Magic perdono 125-108 in casa contro Atlanta. Sono 20 per il rookie con 6/14 dal campo, ma la coppia d'oro degli Hawks composta da Trae Young (30 punti e 14 assist) e da Dejounte Murray (27) risulta decisiva per il successo degli ospiti, che matura grazie ad un primo tempo da +20 (70-50). Orlando è penultima a Est con 6 ko di fila, Atlanta entra in zona playoff.

BOSTON CELTICS-MIAMI HEAT 134-121

Boston e Tatum esagerano, battendo 134-121 Miami. Grande prestazione per il giocatore più rappresentativo dei Celtics: 49 punti e 11 rimbalzi, con ben 8 triple a segno e un favoloso 15/25 dal campo. Numeri incredibili che, aggiunti ai 26 con 10/18 al tiro di Jaylen Brown, giustificano il successo dei vicecampioni in carica, che si presentano a 12 minuti dalla fine sul +6 (102-96) e tengono a distanza gli Heat, che invece cadono nonostante i 23 punti di Adebayo e Strus e i 22 di Herro: pesa l'assenza di Jimmy Butler. Miami resta nei pressi della zona play-in, sono 14 vittorie nelle ultime 15 per Boston, sempre più prima ad Est.

PHOENIX SUNS-CHICAGO BULLS 132-113

Se Boston e Tatum dilagano, Phoenix e Booker non sono da meno: i Suns travolgono 132-113 Chicago e il numero 0 fa addirittura meglio. A fine partita, sono 51 punti con un incredibile 6/7 dall'arco e un clamoroso 20/25 dal campo. Solo 5 errori in una partita che Phoenix archivia ben prima della sirena finale grazie al 64-43 di fine primo tempo e al 42-38 del terzo periodo. Bene anche Ayton che chiude in doppia doppia con 30 punti e 14 rimbalzi, mentre non bastano i 29 di DeRozan e i 21 di LaVine per i Bulls, quartultimi ad Est con 9-12 di record: 15-6, invece, lo score dei Suns, al sesto successo consecutivo.

NEW YORK KNICKS-MILWAUKEE BUCKS 103-109

Nella notte Nba dei grandi protagonisti, non poteva mancare Giannis Antetokounmpo: il greco mette a referto una doppia doppia da 37 punti e 13 rimbalzi nel 109-103 che permette a Milwaukee di vincere al Madison Square Garden contro i Knicks. Insieme ai 37 punti dell'ellenico arrivano anche i 22 di Holiday per i Bucks, mentre il solo Barrett (26) non basta a trascinare New York, che sotto di 3 punti a fine terzo quarto (71-74) non riesce a prolungare la sfida all'overtime. Milwaukee resta seconda ad Est dietro Boston, mentre New York è in zona play-in insieme a Miami.

BROOKLYN NETS-WASHINGTON WIZARDS 113-107

Brooklyn ritrova la coppia Durant-Irving, vicina ai suoi livelli più alti e capace di contribuire con 66 punti al 113-107 dei Nets su Washington al Barclays Center. Per l'ex Golden State sono 39 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, mentre l'ex Cleveland chiude con 27 con 9/21 dal campo. Inutile la doppia doppia da 27 punti e 19 assist di Porzingis per gli Wizards. Terza vittoria di fila per Brooklyn, che con 12-11 di record sorpassa nella Eastern Conference proprio Washington, ora a 11-11.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-MEMPHIS GRIZZLIES 109-101

Chi cade, invece, è Memphis: in Minnesota finisce 109-101 per i Timberwolves, che gioisce grazie ai 29 punti con 10/18 al tiro di Anthony Edwards, perfetto ai liberi (7/7). Senza Towns ci pensano Nowell (24) e Russell (15 e 10 assist) a contribuire al successo dei padroni di casa, mentre solo Morant (24) supera quota 20 tra le fila dei Grizzlies, che restano però al quarto posto ad Ovest, con Minnesota decima che aggancia Portland, Dallas e Golden State e torna al successo dopo tre ko di fila.

CLEVELAND CAVALIERS-PHILADELPHIA 76ERS 113-85

Partita da dimenticare anche per Philadelphia, travolta a Cleveland dai Cavaliers che si impongono 113-85. LeVert (22) e Garland (21), insieme ad un Donovan Mitchell che tira poco (5/9) e segna solo dall'arco (5/7) e ai liberi (3/3) ma mettendo comunque a referto 18 punti, stendono i Sixers, che non vanno oltre i 19 di Embiid (solo 6/16 dal campo) e i 14 di Milton in un match ipotecato già all'intervallo lungo (69-48). Cleveland è terza nella Eastern Conference, Philadelphia cade dopo tre vittorie di fila e subisce l'aggancio al quinto posto di Atlanta.

LOS ANGELES LAKERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 128-109

I Lakers confermano i leggeri passi in avanti centrando la terza vittoria nelle ultime quattro partite: alla Crypto.com Arena i gialloviola superano 128-109 Portland grazie soprattutto a LeBron James (31 punti) e alla doppia doppia di Anthony Davis (27 con 12 rimbalzi), mentre sono 10 con 4/14 al tiro per Russell Westbrook. Tra le fila di Portland, invece, non bastano i 27 di Grant, i 22 di Simons e i 21 di Winslow. I Lakers sono comunque terzultimi ad Ovest, terza sconfitta di fila per Portland, a 11-11 di record come Golden State e Minnesota.

DENVER NUGGETS-HOUSTON ROCKETS 120-100

Il +20 finale di Denver su Houston (120-100) matura già nel primo periodo (44-24), così il successo dei Nuggets arriva ben prima della sirena finale. Jamal Murray chiude con 26 punti, mentre Gordon ne realizza 20. Protagonista ancora Nikola Jokic, che va ad un rimbalzo dalla tripla doppia e chiude con 17 punti e 12 assist, sbagliando solo due tiri (7/9). Inutili, invece, i 23 di Porter e la doppia doppia con 18 punti e 11 rimbalzi di Sengun. Quarto successo di fila per Denver, sempre seconda ad Ovest dietro Phoenix (14-7 contro il 15-6 dei Suns), mentre i Rockets sono sempre ultimi con 5-16.

SACRAMENTO KINGS-INDIANA PACERS 137-114

Sacramento travolge Indiana nella sfida tra due delle principali sorprese di questo avvio di Regular Season. I Kings dominano primo e terzo periodo (33-20 e 44-35) e archiviano il successo prima dei 12 minuti conclusivi. Sono 22 punti per Barnes e 20 per Monk in un match con 7 giocatori in doppia cifra: tra questi l'ex Sabonis, 11 con 10 rimbalzi. Giornata da dimenticare per l'altro protagonista della trade tra Kings e Pacers: Tyrese Haliburton chiude con soli 9 punti (anche se aggiunge 10 assist). Inutili i 22 di Mathurin e Smith per Indiana, che però resta quarta ad Est: Sacramento, invece, è sesta nella Western Conference con una vittoria che cancella i tre ko consecutivi.

OKLAHOMA CITY THUNDER-SAN ANTONIO SPURS 119-111

Con una rimonta da 59-34 nella ripresa, Okc supera San Antonio, che perde 119-111 nonostante il +17 di metà gara (77-60). Decisivi per il ribaltone Williams (27 punti) e Dort (23), che non fanno rimpiangere l'assenza dell'infortunato Gilgeous-Alexander. Bene anche Giddey, a quota 14 sia nei punti che nei rimbalzi. Vassell (25), invece, non basta alla formazione di Popovich, che perde nonostante i 19 di Johnson e i 15 di Jones. Oklahoma sale a 9-13 di record, a due vittorie dalla zona play-in ad Ovest, mentre per gli Spurs è il nono ko di fila.

NEW ORLEANS PELICANS-TORONTO RAPTORS 126-108

Sorridono i Pelicans grazie ad un super Zion Williamson: 33 punti e 10 rimbalzi con 12/15 al tiro nel 126-108 che New Orleans rifila a Toronto. Un match già deciso a fine primo tempo visto il 74-47 dell'intervallo lungo. I 35 punti di Trent, arrivati anche con 6 triple, non bastano, visto che anche Murphy tra le fila dei padroni di casa è precisissimo dall'arco: 6/12 per 26 punti totali. Pelicans terzi nella Western Conference con 13-8 di record, mentre Toronto è settima ad Est con uno score appena positivo (11-10).