Basket, Nba: Miami rimonta Boston e vola sul 2-0 nella serie  

playoff nba

Altra rimonta eccezionale per i Miami Heat. Dopo avere recuperato 14 punti in gara-1, gli uomini di coach Spoelstra fanno addirittura meglio in gara-2, rimontandone 17 di svantaggio che si erano accumulati poco prima della fine del primo tempo. Termina 106-101, che significa 2-0 nella serie della finale di Eastern Conference. Successo numero 10 per Miami su 11 partite in questi playoff: agli Heat mancano quindi due vittorie per tornare alle Finals.

BOSTON CELTICS-MIAMI HEAT 101-106

Decima vittoria in undici sfide di questi playoff Nba per i Miami Heat, che nella loro storia non avevano mai rimontato 13 punti di svantaggio all’intervallo in un match della post-season. E invece, grazie a un terzo quarto da 37-17, ribaltano completamente la partita cavalcando un eccellente Bam Adebayo. Quest’ultimo supera quasi da solo tutti i Celtics, segnando 15 dei suoi 21 punti finali contro i 17 di tutti i biancoverdi messi assieme (4/12 al tiro e 7 palle perse).

A dire il vero, l’ultimo quarto diventa accesissimo: grazie a Walker, i Celtics riescono a rimettere la testa davanti, anche di 5 punti (parziale di 15-2). Gli Heat sono però ben lontani dall’arrendersi e, come in ogni momento di difficoltà, la palla va in mano a Jimmy Butler: l’ex Bulls impatta sul 95 pari. Goran Dragic (migliore marcatore dei suoi con 25 punti di cui 9 nel solo ultimo quarto) trova 5 incredibili punti per il 100-95 a 1’30” dal termine. Brown mette due triple, ma sbaglia quella del possibile pareggio a 10’’ dalla fine. Insieme allo sloveno e ad Adebayo, un quintetto Miami tutto in doppia cifra, con 18 punti di Duncan Robinson (6/12 da tre), 14 di Jimmy Butler, 12 di Jae Crowder e 11 dalla panchina di Tyler Herro. Il migliore di Boston è Kemba Walker: 23 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. Ai Miami Heat mancano dunque due vittorie per tornare alle Finals che non giocano dal 2014, quando c’era ancora Lebron James.