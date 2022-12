Basket, Nba: Lakers ko senza Davis, colpo Detroit a Miami, a Doncic la sfida con Jokic

NBA

Los Angeles sconfitta da Cleveland e dai 43 punti di Mitchell, Pistons vittoriosi a sorpresa, Dallas espugna Denver

© Getty Images Anthony Davis fermato dall’influenza e i Lakers si arrendono a Cleveland nella notte Nba. Los Angeles cade 116-102 sotto i colpi di Mitchell (43 punti) e incappa nel primo ko dopo tre vittorie. Successi esterni invece per Detroit e Dallas. I Pistons passano a sorpresa a Miami 116-102, i Mavericks ringraziano la tripla di Finney-Smith allo scadere nel 116-115 a Denver: va così a Doncic la sfida nella sfida con Jokic tra fenomeni dell’Est Europa.

CLEVELAND CAVALIERS-LOS ANGELES LAKERS 116-102

Senza il fenomenale Anthony Davis (99 punti nelle ultime due partite) fermato dall’influenza e in campo solo 8 minuti, i Lakers cadono sotto i colpi di Mitchell, autore di ben 43 punti. Non bastano a Los Angeles i 21 punti e addirittura 17 rimbalzi di Le Bron James, arriva la prima sconfitta dopo tre vittorie di fila mentre per Cleveland terza vittoria nelle ultime quattro. Match tiratissimo e punto a punto fino al 90 pari a metà ultimo quarto, qui è decisiva l’accelerata dei Cavaliers.



MIAMI HEAT-DETROIT PISTONS 96-116

Clamoroso colpo esterno di Detroit che espugna Miami a sorpresa, per i Pistons è la seconda vittoria nelle ultime tre (ma sempre penultimo posto a Est), per gli Heat proseguono gli altri e bassi con tre ko nelle ultime quattro. I padroni di casa si aggrappano a Herro (34 punti) ma non basta, gli ospiti sorridono grazie ai 31 di Bogdanovic. Sembra facile quando Miami si porta a +11 in avvio di partita, ma nell’ultimo quarto un crollo verticale degli Heat consente a Detroit di dilagare.



DENVER NUGGETS-DALLAS MAVERICKS 115-116

Tra Doncic e Jokic alla fine è la tripla di Dorian Finney-Smith a decidere l’incontro a pochi secondi dalla fine dopo un equilibrio durato per tutto il tempo. Lo sloveno sigla 22 punti, 10 rimbalzi e 12 assist, per il serbo 19-8-8 ed è proprio Doncic a prevalere al fotofinish nella sfida tra i campioni dell’Est Europa. Per Denver è ufficialmente crisi alla terza sconfitta di fila, percorso inverso per Dallas che infila il terzo successo consecutivo.