Basket, Mondiali: l'Italia rischia la faccia ma batte 94-89 Porto Rico

MONDIALI BASKET

L'Italia chiude il Mondiale cinese di basket battendo Porto Rico per 94-89 dopo un tempo supplementare. Per 25' gli Azzurri sono una squadra senz'anima e sprofondano a -26. Marco Belinelli (27 punti), Amedeo Tessitori e Ariel Filloy guidano la rimonta della ripresa, ma una brutta gestione degli ultimi possessi costringe l'Italia a un overtime poi controllato in scioltezza. La squadra di Meo Sacchetti termina al terzo posto il girone J dietro Serbia e Spagna. Italia, dopo l'eliminazione la figuraccia: che fatica con Porto Rico

















































































L'analisi di Italia-Porto Rico deve partire con l'analisi non solo dei 45 minuti di gioco, ma anche delle scorie fisiche e mentali delle partite precedenti, che hanno costretto gli Azzurri all'eliminazione dal Mondiale. È una partita in potenza per la banda di Meo Sacchetti: poteva essere, ma non c'è stata, almeno nel primo tempo. Di più: l'Italia fa, senza mezzi termini, una figuraccia. Dopo 20 minuti il tabellone segna 46-26. Altri numeri confermano la prestazione assolutamente negativa degli Azzurri: 20 punti a 3 in contropiede, 24-10 nel pitturato e 26-0 dalla panchina, segno che anche dalle rotazioni non esce niente di buono nel primo tempo.

C'è tempo per rimediare e l'apertura di ripresa lascia presagire un moto d'orgoglio degli Azzurri, privi di Gentile e Datome. L'Italia torna però quella del primo tempo: la difesa sanguina sotto i colpi di Renaldo Balkman e David Huertas, autore della tripla del +22. Forbice che si allarga fino a quando Gallinari sbaglia un passaggio per Awudu Abass: Isaiah Pineiro ringrazia e schiaccia per il massimo vantaggio (+26). Sacchetti ne ha abbastanza e chiama il timeout della disperazione: non pensava di doverlo fare nell'ultima partita, ma è costretto a urlare ai ragazzi per spronarli a darsi il cinque. La pausa mette ordine e soprattutto orgoglio nella testa degli Azzurri, che chiudono il terzo quarto sul -14 (64-50) grazie a due punti di Amedeo Tessitori. Ottima la prestazione del centro di Treviso (12 punti e 100% dal campo), messo un po' da parte nelle rotazioni, così come Ariel Filloy, decisivo nella rimonta dell'ultimo quarto. Anche grazie ai sei punti e quattro assist del play, l'Italia torna in partita e compie l'operazione-sorpasso. Protagonista anche Marco Belinelli (27 punti), autore di tre bombe: l'ultima dà il 73-68, tesoretto che la banda di Sacchetti dilapida con alcuni possessi scellerati. Si va all'overtime (83-83) e nei cinque minuti aggiuntivi l'Italia controlla senza mai dare l'impressione di poter perdere. Finisce 94-89: chiudere con una sconfitta sarebbe stato uno smacco che questo movimento, di ritorno al Mondiale dopo 13 anni, non meritava.

