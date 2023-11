Basket: Milano si rialza con Brindisi, Venezia ko contro Pistoia

BASKET

L'Olimpia vince nettamente in trasferta per 57-87 mentre i toscani superano i veneti 85-77

© Twitter Olimpia Milano La sesta giornata della Serie A di basket vede la prima sconfitta stagionale per l'Umana Reyer Venezia (a cui non bastano i 21 punti di Tessitori), sconfitta da Pistoia con il risultato di 85-77, con i toscani guidati da un ottimo Varnado, autore di 26. Ritrova invece il successo Milano, che dopo un digiuno di quattro partite supera Brindisi in trasferta con il largo punteggio di 87-57: top scorer Tonut con 16 punti realizzati.

ESTRA PISTOIA-UMANA REYER VENEZIA 85-77

Moore, Willis e Varnado guidano l'ottimo avvio di partita dei toscani, che riescono a chiudere il primo parziale avanti di otto punti con il punteggio di 25-17. Tessitori non basta agli ospiti per ridurre sensibilmente il gap prima dell'intervallo, con Pistoia che arriva alla pausa rinfrancata dal 43-36. Al rientro sono Tucker e Spissu a guidare il tentativo di riscossa dei veneti, che si portano fino al -1 prima di vedere il proprio distacco ampliato nuovamente fino ai cinque punti con cui si approccia all’ultimo parziale. L’Estra allunga fino al +7 a cinque minuti dalla fine, Venezia accorcia ancora fino al 74-73 ma poi è Moore con una tripla ed un assist a rilanciare la propria squadra, che chiude il match sull’85-77 e rifila alla Reyer la prima sconfitta stagionale nella competizione. Varnado grande protagonista del successo grazie ai suoi 26 punti, mentre non bastano i 21 di Tessitori agli ospiti per rimontare.

IL TABELLINO

ESTRA PISTOIA-UMANA REYER VENEZIA 85-77 (25-17, 43-36, 65-60, 85-77)

ESTRA PISTOIA: Willis 15 (3/3 da 2, 3/7 da 3), Moore 18 (5/10 da 2, 2/5 da 3, 2/2 tl), Varnado 26 (4/9 da 2, 5/7 da 3, 3/4 tl), Hawkins 8 (1/2 da 2, 2/6 da 3), Ogbeide 9 (4/7 da 2, 1/1 tl), Della Rosa n.e, Metsla n.e, Dembelè n.e, Saccaggi 0, Del Chiaro 4 (2/3 da 2), Stoch n.e, Wheatle 5 (2/4 da 2, 0/2 da 3, 1/4 tl). All. Brienza

UMANA REYER VENEZIA: Spissu 9 (2/3 da 2, 1/7 da 3, 2/2 tl), Casarin 4 (2/3 da 2), Simms 1 (0/1 da 2, 0/4 da 3, 1/2 tl), Tucker 17 (2/5 da 2, 3/7 da 3, 4/5 tl), Tessitori 21 (8/14 da 2, 1/3 da 3. 2/2 tl), De Nicolao 2 (0/2 da 3, 2/2 tl), O'Connell 4 (2/3 da 2, 0/2 da 3), Janelidze n.e, Brooks 2 (1/2 da 2, 0/1 da 3), Wiltjer 9 (2/4 da 2, 1/5 da 3, 2/2 tl), Jannuzzi n.e, Brown Jr 8 (4/9 da 2, 0/4 da 3). All.Neven

HAPPY CASA BRINDISI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 57-87

Milano cerca una vittoria che manca da quattro partite tra tutte le competizioni e parte subito bene, sebbene un primo quarto a basso punteggio ma che registra comunque il +7 meneghino. Brindisi rientra in campo nel parziale successivo con una maggior capacità di incidere in attacco e cerca di diminuire il distacco dalla formazione allenata di Messina, ma si arriva all’intervallo lungo sul 28-36. La presenza di Shields in campo è fondamentale, in questa parte della partita, poi sale in cattedra anche Tonut nel condurre l’Olimpia fino al 39-64 che chiude il terzo quarto, decretando di fatto il ritorno alla vittoria dei suoi. Gli ultimi minuti rappresentano sostanzialmente una formalità per Milano, che ruota i componenti della rosa a disposizione del coach e ne gestisce le energie verso i prossimi impegni, chiudendo l’incontro con il largo punteggio di 57-87. I padroni di casa restano a quota zero vittorie in sei partite, confermando un difficoltoso avvio di stagione.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 57-87 (8-15, 28-36, 39-64, 57-87)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 6 (0/3 da 2, 2/9 da 3), Mitchell 5 (0/2 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl), Riismaa 10 (2/2 da 2, 2/5 da 3), Seck 3 (1/2 da 2, 0/1 da 3, 1/2 tl), Lombardi 10 (4/7 da 2, 0/1 da 3, 2/2 tl), Malaventura 0, Buttiglione 0, Guadalupi 3 (1/1 da 3), Sneed 9 (2/5 da 2, 0/4 da 3, 5/5 tl), Laszewski 5(1/2 da 2, 1/2 da 3), Kyzlink 6 (2/4 da 2, 0/3 da 3, 2/2 tl). All. Dragan

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Bortolani 11 (2/3 da 2, 2/5 da 3, 1/1 tl), Kamagate 10 (4/4 da 2, 2/4 tl), Flaccadori 3 (0/3 da 2, 0/1 da 3, 3/4 tl), Hall 5 (1/2 da 2, 1/1 da 3), Voigtmann 2 (1/3 da 2), Lo 6 (3/6 da 2, 0/4 da 3), Poythress 11 (4/8 da 2, 3/4 tl), Tonut 16 (2/3 da 2, 4/5 da 3), Melli 5 (2/4 da 2, 1/2 tl), Ricci 7 (2/4 da 2, 1/1 da 3), Caruso 0 , Shields 11 (1/2 da 2, 2/5 da 3, 3/3 tl). All. Messina