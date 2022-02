Basket, Milano schiaccia Derthona e si prende la Coppa Italia

BASKET

L’Olimpia supera in finale Tortona col punteggio di 78-61 e conferma il titolo vinto l’anno scorso

E’ l’Olimpia Milano a trionfare nella Coppa Italia 2022 di basket. La squadra di Ettore Messina supera in finale Tortona con il punteggio di 78-61 e si conferma campione della competizione aggiungendo l’ottava coppa nazionale nella propria bacheca. Il sogno dei piemontesi si spezza sotto i colpi di Melli, Hall e Delaney, per i piemontesi non basta un super Macura. Match equilibrato con l’Armani che accelera nell’ultimo quarto. ansa

Va all’Olimpia Milano la Coppa Italia 2022 di basket: a Pesaro, grazie al successo 78-61 su un’ottima Tortona, l’Armani concede il bis e conferma il titolo vinto l’anno scorso, l’ottavo nella storia del club. Per la Derthona, che compie comunque una piccola impresa raggiungendo la finale da neopromossa, sfuma invece il sogno della prima Coppa Italia nel palmares. Milano scappa subito nel primo quarto e sembra mettere una seria ipoteca al match dopo i primi minuti: la frazione si chiude 25-13, ma Tortona supera le difficoltà iniziali reagendo alla grande nei tempi successivi trascinata da super Macura (17 punti finali per lui). Dal +13 Milano i piemontesi si portano a un solo punto dall’Olimpia in avvio di terzo quarto, ma la rimonta non si completa per un soffio e l’Armani accelera di nuovo rimettendo a distanza di sicurezza gli avversari. Tortona sente il contraccolpo psicologico dell’occasione di recupero mancata, al contrario gli uomini di Messina riprendono slancio e fiducia e nell’ultimo quarto volano di nuovo fino al +12 con un avvio di tempo super. Ramondino prova a caricare i suoi, Milano regge con una difesa perfetta e amministra grazie ai 12 punti di Hall e i 10 di Delaney. A metà quarto quarto l’Olimpia è in totale controllo e per la Derthona non c’è più speranza di rimonta, Melli non sbaglia un colpo (14 punti e 9 rimbalzi nel match), arriva il massimo vantaggio di +21 e alla sirena sono gli uomini dell’Armani a trionfare.