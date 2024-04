C'è Milano-Bologna, il Forum scalpita e l'EA7 spera nel play-in

EUROLEGA

Il Forum è pronto a una nuova puntata della saga infinita tra Olimpia e Virtus. Messina spera ancora nel play-in: "Servono attacco equilibrato e difesa solida". Banchi: "Milano è in un ottimo momento di forma".

© IPA Milano-Bologna, Olimpia-Virtus. Basterebbe questa contrapposizione per presentare la sfida di domani al Forum. Che, oltre a una possibile anticipazione di post season in campionato, vale molto per l'EA7: la squadra di Messina si gioca le ultime, residue possibilità di agganciare il decimo posto e prendersi i play-in. Bologna li ha consolidati nell'ultimo turno, pur perdendo. In generale, la squadra di Banchi, ha perso le ultime cinque in Europa, scivolando indietro dai primissimi posti di classifica.

Il Forum sarà caldissimo di passione: i dati d'affluenza permetteranno all'EA7 di superare i 10mila spettatori medi a partita. Shields e compagni puntano alla quinta vittoria consecutiva in casa (al Forum, in generale, Milano ha vinto sette delle ultime otto). Coach Messina ha presentato la partita con ancora negli occhi la prestazione di Belinelli in campionato: le sue triple furono determinanti per la vittoria di Bologna.

“Affrontiamo una rivale tradizionale come la Virtus e faremo tutto il possibile per batterla. Per riuscirci dovremo partire da un attacco equilibrato e da una solida difesa sul loro gioco in transizione, per non concedere troppi tiri aperti ai loro specialisti, soprattutto a Belinelli. Recuperiamo Pippo Ricci e questo ci permetterà di avere maggior equilibrio nelle rotazioni”.

© IPA

Ancora indisponibile Isaia Cordinier per le V Nere. Queste, invece, le parole di Coach Banchi: “Milano è indiscutibilmente una delle squadre più competitive dell’intera EuroLeague, come testimoniato dai recenti successi, che le offrono ancora residue speranze di qualificazione alla post-season. Entrambe le squadre arriveranno a questo appuntamento determinate a giocare una gara di alto profilo, come tradizione tra compagini destinate a competere su ogni fronte. Troveremo un’avversaria in un ottimo momento di forma, in grado di imporre la propria fisicità, intensità e profondità d’organico in entrambe le metà campo, motivo per cui questo test ci obbligherà a una performance caratterizzata da fiducia, aggressività e continuità”.